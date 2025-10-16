Circulația pe tronsonul Mizil – Pietroasele al Autostrăzii Ploiești – Buzău, lung de 28,35 km, va fi deschisă vineri, 17 octombrie 2025.

Conform informațiilor obținute în exclusivitate de Mediafax, circulația va fi posibilă astfel: dinspre Buzău spre Ploiești se va putea merge pe autostradă de la legătura cu lotul construit de turcii de la Nurol – Pietroasele. În schimb, dinspre Ploiești spre Buzău, șoferii vor fi nevoiți să părăsească drumul de mare viteză la km 52, timp de aproximativ două săptămâni.

„De mâine, vineri, 17 octombrie, se va circula pe încă 28 de km noi de autostradă între Mizil și Pietroasele. Această deschidere va rezolva inclusiv problema traficului prin orașul Mizil, cauzat de vehiculele care circulau spre sau dinspre Ploiești pe A7. Fiecare kilometru nou de autostradă contează, mai ales când șoferii pot evita DN2, un drum național dificil, cunoscut de ani de zile. Dincolo de criticile unor personaje rău-voitoare, rămâne un adevăr incontestabil: A7 avansează, iar infrastructura rutieră a României se dezvoltă”, a declarat, pentru Mediafax, Alin Șerbănescu.

Potrivit estimărilor CNAIR și ale specialiștilor în infrastructură, la sfârșitul lunii noiembrie va fi finalizat și lotul 3 al autostrăzii Ploiești – Buzău, Pietroasele – Buzău Est. Astfel, circulația de la București la Focșani va fi posibilă neîntrerupt pe autostradă.

De asemenea, există șanse ca, în acest an, Autostrada Moldovei să fie finalizată până la Adjud, incluzând lotul 1 Focșani – Domnești Târg (35,6 km) și încă 16 km din lotul 2 Domnești Târg – Adjud Nord, lucrări realizate, la fel ca toate loturile până la Pașcani, de UMB.

FOTO – captură video Economedia.ro