Participanții la Ștafeta Veteranilor „Invictus” de pe traseul Galben au ajuns ieri, 15 octombrie, la Mediaș, fiind întâmpinați la sediul Primăriei de reprezentanți ai autorităților locale.

Ștafeta a fost preluată de locotenent-colonel (r) Aurel Blidaru, din partea subfilialei Mediaș a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. Astăzi, 16 octombrie, participanții și-au continuat traseul către Cincu și Făgăraș.

Ștafeta se desfășoară simultan pe trei trasee simbolice, Albastru, Galben și Roșu, ce străbat țara din sud prin vest, centru și est, parcurgând toate județele și oprindu-se la monumentele eroilor din fiecare localitate. Municipiul Mediaș se află pe traseul galben.

Peste 1000 de voluntari, civili și militari din întregul Sistem Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, purtători ai ştafetei, alergători şi ciclişti, parcurg mai bine de 3500 de kilometri, ce traversează peste 50 de localități din țară, pe cele trei trasee, ajungând toate la Carei, pe data de 25 Octombrie, Ziua Armatei României.

Ștafeta Veteranilor Invictus, ajunsă la a XII-a ediție, se desfășoară în perioada 1-25 octombrie 2025. Evenimentul este organizat anual, la nivel naţional, de către Asociația Voluntarilor Invictus, cu scopul de a onora eroii de ieri și de astăzi prin intermediul sportului, cu sprijinul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și al autorităților locale din întreaga țară. Pe traseu, participanții sunt însoțiți de echipaje de Poliție Militară.