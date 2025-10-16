Liceul Onisifor Ghibu, din cartierul Ștrand, se află printre unitățile de învățământ care beneficiază în prezent de lucrări pentru creșterea eficienței energetice. Intervențiile sunt într-un stadiu avansat, iar finalizarea este estimată pentru decembrie 2025.

Proiectul are o valoare totală de 16 milioane de lei și este finanțat prin fonduri europene nerambursabile obținute de Primăria Sibiu prin PNRR, contribuția municipiului fiind de circa 4 milioane de lei.

“Lucrările sunt finalizate în proporție 85%. Două dintre cele trei corpuri de clădire care au făcut obiectul proiectului au fost finalizate și le-am predat Liceului. La acestea, acoperișul a fost înlocuit și s-au instalat 121 de panouri fotovoltaice. Fațadele sunt termoizolate, iar tâmplăria exterioară este acum eficientă. La interior sistemul de energie termică a fost și acesta modernizat, cu soluții smart, iar sistemul de alimentare cu energie și cel de iluminat au fost înnoite. Spațiile sunt acum confortabile, mai eficiente energetic și plăcute ca aspect. Mai mult, printr-un alt proiect pe care îl derulăm, le-am dotat cu mobilier și echipamente IT, iar sala de sport a primit echipamente noi.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

În următoarele 2 luni, se vor executa și lucrările rămase:

La cel de-al treilea corp de clădire (sala de sport) se vor încheia lucrările la instalațiile electrice și de ventilație și se vor reface finisajele

Se va finaliza termoizolarea sălii de sport, iar învelitoarea acesteia va fi înlocuită

Sistemul de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu va fi instalat și pus în funcțiune, fiind completat de hidranți noi pentru stingerea incendiilor

Se vor monta 2 centrale de tratare a aerului pentru sistemul de ventilație a spațiilor

Pentru controlul inteligent al utilităților din clădire, se va instala și pune în funcțiune un sistem modern care va contribui la asigurarea confortului elevilor și profesorilor, dar și la economii în costuri.

În completarea acestor lucrări, printr-un alt proiect derulat de Primăria Sibiu cu finanțare din fonduri europene, sălile de clasă, laboratoarele și cabinetele Liceului au fost dotate cu mobilier nou, computere, table interactive, imprimante, sisteme de sunet, echipamente pentru WiFi, urmând să se achiziționeze și scannere și camere pentru videoconferință. De asemenea, sala de sport are echipamente noi dintre care amintim: console de baschet, masă de tenis, seturi de Badminton, fileuri pentru tenis de masă și volei, capre pentru sărituri, lăzi, saltele, bănci și bastoane de gimnastică, trambuline pentru sărituri, gantere, bare de tracțiuni și mingi medicinale.