Șeful ANAF, Adrian Nica, anunță declanșarea unei ample acțiuni de verificare a persoanelor care afișează bunuri de lux fără a avea venituri declarate care să le justifice.

Conform Mediafax, aproximativ 200 de persoane se află deja în vizorul inspectorilor fiscali, în special cei care dețin mașini sau alte bunuri de mare valoare fără acoperire în acte.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica situația”. Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a transmis șeful ANAF

Controalele fac parte dintr-o campanie de intensificare a luptei împotriva evaziunii fiscale și a acumulării de averi nejustificate, urmând ca, în cazurile în care diferențele nu pot fi explicate, statul să dispună măsuri de confiscare sau impunere a obligațiilor fiscale restante.