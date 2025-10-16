weekend de neratat la sibiu: astra film festival, drumeții, pisici de adoptat și meciuri pe municipal

Weekend-ul acesta se anunță unul plin de evenimente pentru toate gusturile. De la mult așteptatul Astra Film Festival, până la drumeții de toamnă în apropierea Sibiului, spectacole de teatru sau campionat de catan, toate au loc în acest sfârșit de săptămână.

Weekend-ul acesta începe Astra Film Festival și se va desfășura la Sibiu în perioada 17-26 octombrie. Vor fi zece zile cu peste 70 de filme, cele mai multe în premieră, urmate de, majoritatea, de dezbateri la care participă realizatorii filmelor și personalități importante din România. Programul complet, bilete și informații, pe rețelele de socializare și pe site-ul festivalului: https://astrafilm.ro/program/. Festivalul va continua cu AF Online până în data de 9 noiembrie, când cele mai multe filme vor putea fi văzute online de pe întregul teritori al României.

Citește și: Programul primului weekend Astra Film Festival 2025: Paula Herlo, Alex Dima, Emilia Șercan și Erika Isac, printre invitați

Filme noi, la CineGold

CineGold a pregătit pentru acest sfârșit numeroase opțiuni pentru cei care vor să se relaxeze vizionând un film la cinema. „Micul erou peticit”, „Falcon Express”, „Doamne, ce noroc”, „Pădurea de molizi”, „Tron”, „După vânătoare”, „Gașca de la Drept” sunt doar o parte dintre filmele care pot di urmărite în acest weekend. Vezi programul complet aici.

Începe Gala Internațională de Balet

Se Hyun An și Jacopo Iadimarco, soliști ai Operei Naționale din Brno – NDB Ballet și soliștii de origine ucraineană Viktoria Dymovska și Adel Kinzikeev sunt invitații speciali ai Galei Internaționale de Balet, pe care Teatrul de Balet Sibiu o va prezenta publicului din Sibiu, joi, 16 octombrie, ora 19:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”, Sala Mare. Biletele pot fi achiziționate aici.

Drumeții de toamnă, în apropierea Sibiului

Sibienii sunt invitați, sâmbătă, 18 octombrie, într-o aventură de toamnă autentică, din Tilișca spre culmile Crintului, acolo unde vor putea descoperi peisaje spectaculoase ale Munților Cindrel și farmecul liniștit al zonei pastorale. La finalul drumeției, îi așteaptă o experiență inedită: pizza coaptă pe vatră.

De neratat sunt și drumețiile de duminică, la Hosman, Mâlâncrav și în Munții Făgăraș, pe Valea Viștei Mari . Mai multe detalii despre programul drumețiilor din acest weekend se găsesc aici.

O nouă ediție a Campionatului Național de Catan

Sibienii sunt invitați sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 10:00, la Etapa Locală a Concursului Național de Catan – Sibiu, care se va desfășura în cadrul localului Aria Rooftop, situat pe Șoseaua Alba Iulia nr. 100, Sibiu.

Ziua adopției pisicilor, la Șura Culturală din Gușterița

Ziua adopției pisicilor va avea loc sâmbătă, 18 octombrie, între orele 10:30 – 17:30. Peste 20 de pisici își caută o familie iubitoare.

Noaptea sinagogilor deschise

Sinagoga Mare de pe Strada Constituției își deschide porțile, sâmbătă, 18 octombrie, de la ora 20:00.

„Punguța cu doi bani” la Teatrul Gong

Cei mici sunt așteptați sâmbătă, de la ora 18.00, la spectacolul „Punguța cu doi bani”, la Teatrul Gong. „Punguța cu doi bani, o versiune scenică a cunoscutei povești. Construit în formula teatrului în teatru cu fantezie și umor, realizatorii își propun un spectacol joc, un joc pentru cei mici, să crească mari și pentru cei mari să nu uite niciodată că au fost și ei cândva mici”, se arată în descrierea evenimentului.

Meciuri pe Stadionul Municipal

Inter Sibiu cu ACS Mediaș joacă, vineri, de la ora 18.00, pe Stadionul Municipal.

De asemenea, FC Hermannstadt și FC Csikszereda Miercurea Ciuc joacă luni, de la ora 18.00, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Biletele se găsesc aici.