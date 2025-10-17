În urma mediatizării declarațiilor șefului ANAF referitoare la impozitarea gemului făcut acasă, instituția a oferit clarificări suplimentare, de această dată mai precise.

Astfel, ANAF a precizat că nu intenționează să impoziteze autoconsumul populației, ci se referea doar la gemurile și produsele realizate acasă în scop comercial, pentru vânzare.

„Ca urmare a interpretărilor apărute pe 15 octombrie 2025, precizăm că ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului. Prin autoconsum înțelegem folosirea produselor sau serviciilor realizate de o gospodărie pentru consum propriu”, a declarat Adrian Nica.

Președintele ANAF a explicat că declarația sa anterioară se referea doar la aspecte metodologice privind determinarea decalajului fiscal la TVA, nu la impozitarea efectivă a autoconsumului.

„Afirmația viza exclusiv modul în care baza impozabilă potențială poate include elemente de autoconsum, într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în România”, a adăugat șeful ANAF, Adrian Nica.

Decalajul fiscal, sau gap-ul de TVA, reprezintă diferența dintre TVA-ul potențial estimat pe baza conturilor naționale și TVA-ul efectiv colectat la buget. Reducerea acestui decalaj reprezintă una dintre prioritățile mandatului actual al ANAF.

„În concluzie, autoconsumul nu va face obiectul inspecțiilor fiscale ANAF. Prioritatea noastră rămâne combaterea marii evaziuni fiscale”, a adăugat Nica.

Anterior, șeful ANAF menționa că produsele realizate pentru consum propriu, precum gemul făcut în gospodării, pot influența estimările colectării TVA, conform metodologiilor Comisiei Europene.