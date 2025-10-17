anaf pune tunurile pe 3 primării și alte instituții din sibiu: plătiți-vă datoriile!

Peste 500 de instituții și autorități publice vor fi notificate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să își plătească datoriile. Printre ele se numără și instituții din județul Sibiu.

Guvernul României precizează, într-o postare pe Facebook, că cele peste 500 de instituții publice au acumulat restanțe totale, până la data de 31 august 2025, ce depășesc suma de 580 de milioane de lei.

Șapte instituții din Sibiu, pe lista datornicilor la ANAF

ANAF informează instituțiile și autoritățile publice, care au datorii fiscale neachitate până la data de 31 august 2025, că trebuie să își plătească aceste obligații. La data de 31 august, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 lei.

Printre instituțiile și autoritățile publice datornice din județul Sibiu se numără:

Comuna Târnava: 257.779 lei Comuna Vurpăr: 255.701 lei Școala de Cooperație: 234.049 lei Club Sportiv Comunal 1599 Șelimbăr: 163.039 lei Direcția de Asistență Socială Mediaș: 130.188 lei Comuna Axente Sever: 76.628 lei Casa de Cultură a Sindicatelor din Mediaș: 62.169 lei

ANAF va începe, din luna noiembrie, să trimită notificări oficiale acestor instituții pentru a-și achita datoriile. În cazul în care banii nu vor fi achitați, ANAF anunță că va lua măsuri legale pentru recuperarea sumelor datorate.