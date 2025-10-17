anaf vrea să-l dea în judecată pe klaus iohannis și să instituie sechestru pe toate casele

Agenția Națională de Administrare Fiscală îl va da în judecată pe fostul președinte al României, Klaus Iohannis, după ce acesta ar fi refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro stabilit de Fisc.

Prejudiciul reprezintă chiria încasată de familia Iohannis timp de 16 ani pentru spațiul comercial pierdut în instanță, alături de dobânzi și penalități calculate de un expert independent. Imobilul situat pe pietonala Nicolae Bălcescu din Sibiu necesită reparații capitale, din cauza infiltrațiilor de apă și a tencuielii deteriorate.

Conform Antena3, oficialii ANAF intenționează să solicite instanței instituirea sechestrului peste toată averea fostului președinte, inclusiv pe vila de 377 mp din Sibiu, unde locuiește împreună cu soția sa, Carmen Iohannis.

Klaus Iohannis ar fi contestat evaluarea ANAF iar avocații săi au solicitat explicații cu privire la modul de calcul al prejudiciului. Conform ultimei declarații de avere, soții Iohannis dețin trei case și trei apartamente în Sibiu, evaluate la aproape 2 milioane de euro. ANAF urmează să ceară sechestru asigurător pe cea mai valoroasă locuință, vila în care locuiesc în prezent, evaluată la un milion de euro, sumă care ar acoperi prejudiciul datorat statului.

Fostul președinte a încasat ilegal aproape 300.000 de euro pentru spațiul comercial închiriat unei bănci comerciale, la care se adaugă dobânzile și penalitățile stabilite de ANAF.

Potrivit legii, Klaus Iohannis are dreptul la o locuință de protocol și la 75% din indemnizația președintelui în exercițiu. În 2024, familia Iohannis a câștigat peste 46.000 de euro din salarii și aproximativ 18.000 de euro din chirii.