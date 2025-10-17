Autoritățile române anchetează în prezent traseul armelor și al sumelor mari de bani descoperite în locuința mercenarului Horațiu Potra, reținut recent în Dubai.

Procurorul general al României, Alex Florența, a dezvăluit joi seară, că există indicii clare că armamentul ar fi fost introdus în țară cu ajutorul unor funcționari din zona aeroportuară.

„Sunt elemente care în momentul de faţă fac obiectul unei anchete separate pentru a analiza, din prisma datelor pe care deja le avem, modul în care acest armament și sumele de bani depistate la el au intrat în România pentru a fi folosite”, a declarat Florența,

Procurorul general a lăsat să se înțeleagă că transporturile cu armament nu ar fi putut avea loc fără sprijin din interiorul unor instituții ale statului.

„Este în mod evident că acest armament, când a fost introdus în țară, a fost introdus cu sprijinul probabil al unor funcţionari de la aeroportul folosit de către grupare. Este mai mult decât sigur că au avut o zonă de sprijin în zona aceasta de aeroport”, a mai precizat Alex Florența.

Anchetatorii verifică inclusiv numărul zborurilor efectuate dinspre Congo către România, cu aterizare pe Aeroportul Internațional Sibiu, precum și persoanele implicate în derularea acestor curse.

La sfârșitul lunii septembrie, Ministerul Justiției a anunțat că autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea lui Horațiu Potra și a altor două persoane, la solicitarea statului român. Aceștia se află în custodia autorităților din Dubai, fiind inițiate procedurile de extrădare.

Horațiu Potra este cunoscut pentru activitatea sa de mercenar și pentru apropierea de fostul candidat prezidențial Călin Georgescu, a fost reținut în 24 septembrie. Pe numele său, al fiului său și al unei rude au fost emise anterior mandate de arestare în lipsă pentru tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Rămâne de văzut dacă vor fi luate măsuri împotriva unor funcționari ai Aeroportului Internațional Sibiu sau a angajaților responsabili cu verificarea obiectelor interzise la transport.