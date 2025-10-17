au apărut fisuri la viaductul boița de pe a1 sibiu - pitești. explicații oficiale de la cnair

Asociația Pro Infrastructură a publicat joi imagini cu mai multe fisuri în placa de suprabetonare a viaductului Boița, unul dintre cele mai lungi viaducte de pe Autostrada A1 Sibiu – Pitești.

Conform Economica.net, reprezentanții CNAIR au explicat că este vorba de fisuri superficiale, care vor fi remediate.

„Fisurile de pe placa viaductului Boița sunt superficiale. Nu s-a udat suficient placa după turnare, însă o mare parte s-a închis de la sine pe măsură ce betonul a intrat în priză și și-a atins clasa. Restul fisurilor vor fi corectate cu rășini epoxidice”, au precizat reprezentanții CNAIR, după discuția cu supervizorul lucrărilor.

Asociația Pro Infreastructura a postat imaginile sub titlul „Beton Turkish Delight marca Mapa – Cengiz pe Autostrada Sibiu – Pitești”, arătând fisuri vizibile pe prima deschidere a viaductului, lângă culeea de nord a lotului 2.

„În peste 15 ani de monitorizare a drumurilor și căilor ferate am văzut multe betoane cu probleme, însă un astfel de aspect este o premieră pentru noi. Nu putem să stabilim doar din imagini dacă fisurile sunt cauzate de rețeta betonului, modul de turnare, finisarea cu elicopterul sau alte probleme”, au scris reprezentanții API, cerând o supervizare mai atentă a lucrărilor.

În luna octombrie 2025, constructorii turci Mapa – Cengiz au început lucrările la primul tunel din secțiunea montană Boița – Cornetu. Tunelul Robești va avea 900 m lungime, fiind construit cu metoda austriacă, iar pe porțiunile cu rocă dură se va recurge inclusiv la dinamitare subterană, a explicat șeful CNAIR.

Pe întreaga secțiune vor fi construite șapte tuneluri, cel mai lung fiind cel de la Câineni, cu 1.520 m. Secțiunea 2 Boița – Cornetu este unul dintre cele mai dificile loturi de construit din România, cu 48 de poduri și viaducte și șapte tuneluri pe traseul de 31,33 km prin Munții Carpați.

Date principale secțiunea 2 Boița – Cornetu:

Constructor: Mapa – Cengiz

Lungime lot: 31,33 km

Durata contract: 68 luni

Valoare contract: 4,25 miliarde lei

Principalele lucrări de artă: 48 poduri și viaducte (32 – 843 m), 7 tuneluri (247 – 1.536 m)

foto – captură video AutoInfraHUB