bilanțul perchezițiilor de miercuri de la sibiu: 3 persoane arestate și alte 5 date în urmărire

Acum două zile, în 15 octombrie, procurorii și polițiștii au efectuat 17 percheziții domiciliare în județele Dolj, Călărași, Sibiu, Vaslui, Galați, Ialomița, Ilfov și în municipiul București, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Potrivit probatoriului, în toamna anului 2024, cinci persoane au creat o grupare infracțională cu scopul obținerii de beneficii materiale de la Administrația Fondului pentru Mediu prin raportarea fictivă a colectării și reciclării unor cantități de deșeuri de echipamente electrice și electronice.
Sumele obținute în mod fraudulos, estimate la peste 3,2 milioane lei, au fost însușite și repartizate între membrii grupării conform înțelegerii lor inițiale.
Ieri, 16 octombrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj a dispus arestarea preventivă a trei dintre inculpați, iar față de ceilalți doi a fost dispus controlul judiciar, măsură contestată de procurori.
De asemenea, s-a formulat propunere de arestare în lipsă pentru încă cinci persoane care se sustrag urmăririi penale.
