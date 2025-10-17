tir făcut scrum pe autostradă lângă sibiu. era plin cu bobine de tablă / update foto

Intervenție de urgență, în această dimineață, pe autostrada A1, pe sensul Sebeș – Sibiu, în apropierea ieșirii spre aeroport.

UPDATE: Pompierii au stins incendiul care s-a manifestat generalizat la remorca autocamionului, care a ars în totalitate, precum și încărcătura acesteia. Capul tractor a fost decuplat și salvat de flăcări. Din fericire nu au fost victime.

UPDATE 2: Cauza probabilă a incendiului a fost supraîncălzirea unei roți a remorcii autocamionului, care a luat foc în timpul deplasării.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Conform primelor date, un autocamion a luat foc în mers, iar incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări puternice de fum.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere din cadrul ISU Sibiu, precum și un echipaj SMURD, pregătit să acorde ajutor medical în caz de nevoie.

Conform polițiștilor rutieri sibieni, traficul rutier este blocat pe breteaua de coborâre spre aeroport, de pe autostrada A1, sensul de mers Sibiu – Sebeș,