Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că serviciile online pentru achiziția rovinietei și a peajului, disponibile prin portalul www.erovinieta.ro și aplicația eTarife, vor fi suspendate în perioada 17 octombrie, ora 23:45 – 19 octombrie, ora 04:00.

Măsura este necesară pentru ca banca parteneră a CNAIR să realizeze actualizarea sistemului de carduri, potrivit declarațiilor companiei.

CNAIR reamintește că rovinieta poate fi cumpărată cu până la 30 de zile înainte de începerea valabilității, iar plata peajului se poate efectua până cel târziu la 24:00 a zilei următoare trecerii.

În această perioadă, șoferii au la dispoziție și distribuitorii autorizați, care permit achiziția rovinietei și a peajului prin alte metode de plată.

Compania recomandă conducătorilor auto care vor circula pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzi în weekend să își procure din timp rovinieta și peajul sau să apeleze la distribuitorii autorizați pentru a evita eventualele inconveniente.