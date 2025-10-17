Primăria Municipiului Sibiu, prin Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, în colaborare cu Societatea Comercială DD CHIM SRL, cu sediul social în Municipiul Hunedoara, str. Eroilor, nr. 2bis, județul Hunedoara (telefon 0254224080), vă aduce la cunoștință următoarele:

– în perioada 22-31.10.2025, se vor desfășura lucrări de DEZINSECTIE (combatere căpușe), pe raza domeniului public al Municipiului Sibiu. Insecticidul utilizat în cadrul lucrarilor este Deltatim Plus in concentratie de 500 ml/Ha, insecticidul esteavizat de către Ministerul Sănătății prin Comisia Națională de Produse Biocide.

Menționăm că, în cadrul acestor lucrări, vor fi efectuate tratamente inclusiv la curțile exterioare ale unităților de învățământ de pe raza municipiului Sibiu.

Persoanele cu probleme respiratorii sau cardiace, precum și copiii sunt rugati să nu intre în raza directă de acțiune a echipamentelor de pulverizat.

În cazul condițiilor meteo nefavorabile, termenul de executare a lucrărilor va fi prelungit/decalat.