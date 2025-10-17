Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu a deschis, la începutul lunii octombrie, primul centru de vaccinare anti-HPV din județ, situat pe strada Gheorghe Barițiu nr. 3. Deși inițiativa urmărește să crească accesul populației la vaccinare, până în prezent doar o singură persoană s-a vaccinat în acest centru.

O singură femeie s-a vaccinat până în prezent la centrul situat pe strada Gheorghe Barițiu nr. 3. Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 39 de ani, care a primit prima doză de vaccin la mijlocul acestei săptămâni. Potrivit DSP, aproximativ 20 de persoane au solicitat informații despre vaccin, despre modul de obținere și administrare a acestuia, însă nu s-au prezentat pentru imunizare.

Peste 3.700 de persoane vaccinate în județ, doar una la centrul DSP

În ciuda debutului lent al centrului de vaccinare, campania anti-HPV în județul Sibiu a avut rezultate bune în ansamblu. Potrivit DSP, de la începutul anului și până la data de 16 octombrie 2025, s-au vaccinat 3.724 de persoane prin intermediul medicilor de familie sau al altor specialiști vaccinatori.

Mai mult, de la data de 1 octombrie 2025, când a intrat în vigoare modificarea legislativă ce permite vaccinarea gratuită (compensare 100%) a fetelor și băieților cu vârste de până la 26 de ani, s-au imunizat 394 de persoane.

Pentru comparație, în anul 2024, în județul Sibiu au fost imunizate 4.319 persoane împotriva infecției cu HPV.

DSP Sibiu reamintește pașii necesari pentru vaccinare

Direcția de Sănătate Publică Sibiu reamintește că vaccinarea anti-HPV se face doar cu respectarea următorilor pași:

Obținerea rețetei pentru vaccin – de la medicul de familie sau un medic specialist aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Procurarea vaccinului din farmacie – exclusiv din farmacii cu circuit deschis. Administrarea vaccinului – în cabinetele medicilor vaccinatori: medici de familie, pediatri, infecționiști, epidemiologi sau alți medici cu atestat de vaccinologie, precum și la centrul DSP Sibiu.

Pentru informații suplimentare, sibienii pot contacta DSP prin mesaj WhatsApp la numărul 0735 855 282, disponibil doar în timpul programului centrului de vaccinare, de luni până vineri, între orele 08:00 și 14:00.