explozia din blocul de 8 etaje: 3 morți și 13 răniți, iar bolojan spune că imobilul ”va fi demolat” / foto video

Premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi, 17 octombrie, că imobilul grav avariat în urma exploziei produse în zona Calea Rahovei este, cel mai probabil, compromis structural și nu va mai putea fi reparat. Primele constatări ale Inspectoratului de Stat în Construcții indică faptul că blocul ar trebui demolat.

Reamintim faptul că, o explozie devastatoare s-a produs în această dimineață într-un bloc cu 8 etaje din Sectorul 5 al Capitalei. In regim de urgență, a fost activat PLANUL ROȘU de intervenție. Bilanțul tragediei a ajuns la 3 morți și 13 răniți. În urma pagubelor însemnate, peste 400 de persoane au rămas fără locuințe. Primele ipoteze privind cauza exploziei indică o posibilă acumulare de gaze naturale.

”Din păcate am avut în această dimineaţă această tragedie şi îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedaţi, pentru cei răniţi, pentru toţi locuitorii acelui bloc, pentru că le-a fost dată peste cap, practic, viaţa, de această explozie. Înţeleg că sunt trei decedaţi şi sunt încă doi într-o stare destul de gravă. Iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase şi mi-a comunicat ministrul Sănătăţii că au convenit să fie transferaţi în străinătate”, a spus premierul Ilie Bolojan

Printre persoanele care și-au pierdut viața în explozia din București se numără și o femeie însărcinată. „Din păcate, a fost găsită și a treia persoană decedată, o femeie tânără care, din informațiile pe care le avem, era însărcinată”, a declarat Șeful DSU, Raed Arafat.

Autoritățile locale și centrale caută soluții de cazare provizorie pentru cei rămași fără agoniseala de-o viață. O altă problemă adusă în discuție este cea a asigurărilor de locuință, o măsură adesea ignorată de români.

„Ani de zile nu am avut o cultură a protejării locuințelor. Când apar astfel de tragedii, constatăm că doar o mică parte dintre apartamente sunt asigurate”, a mai transmis premierul Ilie Bolojan.

Inspectoratul de Stat în Construcții va prezenta zilele următoare raportul oficial privind starea structurii, însă autoritățile dau deja de înțeles că varianta reabilitării este puțin probabilă. Dacă demolarea va fi confirmată, Guvernul trebuie să stabilească unde și cum vor fi relocate definitiv familiile afectate.

Au fost afectate și blocurile vecine, precum și Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Sălile de clasă arată ca după război, iar întregul colectiv de elevi a fost evacuat de urgență.

foto – video – EuroNews.ro