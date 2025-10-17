O explozie de proporții s-a produs, în această dimineață, într-un bloc cu opt etaje, situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Bucureștiului.

UPDATE: Potrivit datelor transmise de ISU, până în acest moment au fost găsite două persoane decedate și alte patru rănite. La fața locului au fost mobilizate echipamente speciale pentru intervenții cu victime multiple, inclusiv containere dotate pentru identificarea persoanelor aflate sub dărâmături.

Știre inițială:

Deflagrația ar fi fost provocată de o acumulare de gaze și a afectat mai multe apartamente, de la etajele 1 până la 5, iar bucăți mari din structură s-au desprins și au căzut în imediata apropiere a clădirii. Zona a fost evacuată de urgență, iar autoritățile au creat un perimetru de siguranță extins.

Șase elevi aflați în incinta liceului din apropiere au avut nevoie de asistență medicală după ce suflul exploziei a spart geamurile clădirii. Cioburile rezultate s-au împrăștiat în mai multe săli de clasă, fiind găsite pe podea și în apropierea băncilor. Părinții au fost anunțați de urgență să își ia copiii acasă, în timp ce echipele de intervenție continuă verificările în zonă.

Martorii povestesc că zgomotul deflagrației a fost atât de puternic încât s-a auzit de la kilometri distanță.

Intervenția salvatorilor a fost declanșată în forță, fiind activat Planul Roșu. La fața locului au fost mobilizate 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, un punct de comandă mobil și o autospecială CBRN. Echipele de căutare-salvare ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov desfășoară misiuni pentru identificarea eventualelor persoane surprinse în interior.

Conform datelor preliminare, cel puțin 11 persoane ar fi fost rănite. De urgență, zeci de locatari au fost evacuați, iar operațiunile de căutare și evaluare a stabilității structurii continuă.

Accesul în zonă a fost complet restricționat, iar martorii povestesc că suflul exploziei a fost atât de puternic încât două etaje ale clădirii ar fi fost pur și simplu distruse.