Güntner sărbătorește 10 ani de activitate în România și continuă să crească la Sibiu, unde compania își extinde echipa și face angajări. Într-un deceniu marcat de inovație, dezvoltare sustenabilă și o cultură bazată pe oameni, Güntner a devenit un reper al industriei frigotehnice, contribuind la economia locală și oferind cariere cu sens pentru sute de profesioniști.

Güntner în România a crescut, în cei 10 ani de activitate pe piața din Sibiu, de la o echipă de 40 de angajați la peste 850 de oameni și a devenit un reper al tehnologiei de răcire și schimb de căldură. Cu o viziune orientată spre sustenabilitate, inovație și respect față de oameni, fabrica din Sibiu este astăzi un pilon strategic al rețelei globale Güntner.

O amprentă industrială cu impact global

Parte a Grupului Güntner – lider mondial în tehnologia schimbului de căldură– locația din Sibiu găzduiește și alte branduri ale grupului, precum JAEGGI și SparkRadiance, toate unite de aceeași misiune: livrarea de soluții eficiente, inovatoare și sustenabile. Această colaborare consolidează poziția României în cadrul rețelei internaționale și deschide noi direcții de dezvoltare pentru profesioniștii din domeniu.

De la startul producției în 2015, fabrica din Sibiu a devenit un hub de excelență tehnologică. Anual, aproximativ 40.000 de unități produse aici ajung în zeci de țări, deservind industrii precum refrigerarea comercială și industrială sau sistemele HVAC.

Creștere cu rădăcini în comunitatea sibiană

Güntner și-a construit în România o reputație bazată pe seriozitate, transparență și grijă față de oameni. Compania este astăzi unul dintre angajatorii importanți din județul Sibiu, reunind în echipă locuitori din oraș și din localitățile rurale din jur.

Pentru a marca cei 10 ani la Sibiu, fabrica și-a deschis porțile publicului, oferind angajaților, familiilor lor și comunității ocazia de a vedea îndeaproape procesele de producție și de a interacționa cu echipa. Evenimentul a fost o celebrare a spiritului de echipă și a valorilor care definesc cultura Güntner.

Güntner face angajări la Sibiu

„La Güntner, oamenii sunt pe primul loc” – acesta este principiul care stă la baza fiecărei decizii. Compania investește constant în programe de formare, dezvoltare și bunăstare, oferind:

Programe de formare și dezvoltare pentru creștere profesională pe termen lung;

O cultură a colaborării și respectului reciproc;

Oportunități de inovare și contribuție semnificativă, indiferent de rol;

Inițiative dedicate bunăstării angajaților și echilibrului între viața profesională și personală;

Beneficiile apartenenței la o companie internațională cu rădăcini locale puternice.

„Güntner este locul unde mi-am început cariera – și unde am crescut, atât profesional, cât și personal. M-am simțit mereu susținut, provocat și mândru că fac parte din ceva mai mare”, mărturisește Robert Andrei, proiectant inginer mecanic.

Următorul deceniu prinde deja contur, cu tehnologii noi, extinderi ale producției și o echipă în creștere, pregătită să conducă viitorul inovației industriale.

Dacă îți dorești mai mult decât un simplu loc de muncă și vrei să construiești o carieră cu sens într-o companie care investește în oameni și în scopuri clare, poți consulta posturile disponibile aici: https://guntner.mingle.ro/en/apply

Fie că ești la început de drum sau ai experiență, vei găsi un loc de muncă unde oamenii contează și carierele se construiesc pentru durabilitate.