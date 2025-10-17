mamă din sibiu, bătută și umilită de fostul soț - instanța a anulat singura formă de protecție: „mi-a zis că mă omoară”

O tânără din Sibiu, mamă a două fiice — una de 14 ani, alta de doar un an și două luni trăiește cu frică. A cerut ajutor, a strigat după protecție, a prezentat dovezi, a trecut printr-un coșmar de care multe femei fug sau ta. Ordinul de protecție obținut după ce a fost agresată de fostul soț a fost ridicat de instanță, iar acum, agresorul vine din nou să-i vadă copilul.

O mamă din Sibiu trăiește cu teamă pentru viața ei, după ce instanța i-a anulat ordinul de protecție emis împotriva fostului soț care a agresat-o. Deși ea a cerut ajutorul autorităților, bărbatul are din nou voie să vină la ea acasă pentru a-și vedea copilul.

„Nu mai pot. Nu știu ce să mai fac. Mă tem că într-o zi nu mai ies din casa asta vie”, spune femeia. Locuiește în Sibiu și spune că de mai mult timp a îndurat amenințări, urmăriri, bătăi și, mai recent, acuzații legate de comportamente inadecvate ale fostului partener față de fiica ei cea mare.

Vizita care a declanșat totul

Era un weekend aparent obișnuit. Bărbatul a venit, în data de 4 octombrie, să își viziteze fiica de un an și 5 luni. Femeia spune că fostul soț „premeditat totul” — venise la ea, o filma, o provoca. A ieșit un moment din cameră, iar când s-a întors, l-a surprins, spune ea, fotografiindu-i copilul cel mic.

„Înainte îi făcuse poze fetei mari, o urmărea la duș… De data asta, îl bănuiam că face poze celei mici. I-am cerut să-mi spună ce face. A început să mă lovească. M-am blocat. Nu mai știam nici măcar cum să sun la 112”, povestește tânăra.

Câteva zile mai târziu, femeia s-a prezentat la Medicină Legală. A obținut certificatul care dovedea că fusese agresată. Cu aceste documente, a cerut un ordin de protecție și l-a primit, dar, într-o săptămână, totul s-a prăbușit.

„Am rămas fără nicio protecție, bătută și singură”

Fostul partener a contestat ordinul. La apel, avocatul lui a cerut anularea lui. În mod șocant, ordinul de protecție a fost revocat de instanță, iar femeia a fost obligată chiar să-i plătească agresorului 3000 de lei cheltuieli de judecată. „Am rămas în aer, singură, fără protecție, fără siguranță, cu două fete în grijă. Azi trebuie să vină să o vadă pe cea mică. Mi-e frică. Nu știu cum să procedez”, povestește aceasta.

Mai grav este că femeia afirmă că avocata ei nu a prezentat în apel pozele cu vânătăile și rănile provocate de agresor, doar certificatul medico-legal a fost luat în considerare. „I-am spus: de ce nu ai dus pozele? Mi-a răspuns: «Nu-mi spune tu ce să fac.»”

Un trecut marcat de violență

Femeia nu e la prima agresiune. Nici la primul ordin de protecție. „În timpul sarcinii, m-a strâns de gât. Mi-a zis că mă omoară înainte să nasc. A fost emis un ordin și atunci, dar mereu scapă”, mărturisește aceasta.

Spune că fostul partener are un comportament duplicitar — calm și controlat în fața instanței, violent și amenințător în spatele ușilor închise. „În instanță spune că el, în 37 de ani, nu a pus piciorul într-o secție de poliție. Dar e o minciună. Are dosar penal pentru hărțuire sexuală. Fiica mea cea mare a fost audiată de poliție. Îi este frică. Dar a spus adevărul”, a spus aceasta.

„Suntem două femei, singure, lângă un agresor”

Sora tinerei este printre puținele persoane care îi mai e aproape. Locuiește tot în Sibiu și o însoțește mereu, de frică. „Sora mea a vorbit de sinucidere. Nu mai are putere. Nu mai are bani de avocați, e în prenatal. Se zbate cu dosare și cu o instanță care nu o aude. Omul ăsta o terorizează. I-a spus că o va târî prin tribunale până nu-i mai rămâne nimic”, spune aceasta.

Mama agresată spune că fiica cea mare merge singură la școală, iar ea se teme să iasă și până la magazin. Spune că nu se simte în siguranță niciunde, că instituțiile nu o protejează, că agresorul e liber să vină la ușa ei ori de câte ori vrea, sub pretextul vizitelor la copil. „Nu mai vreau decât să fiu în siguranță. Să-mi pot crește copiii. Cer legal, ca femeie și ca mamă, să fiu protejată”, a mărturisit femeia.

Hotărârea instanței: definitivă

Pe portalul instanței, decizia apare clar: ordinul de protecție a fost revocat. Apelul agresorului a fost admis, cheltuielile de judecată impuse victimei. „Respinge cererea formulată de reclamanta V.D. (…) Obligă intimata la plata a 3000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată către apelant.” – Hotărâre 652/2025, pronunțată la 16.10.2025, Judecătoria Sibiu.