Meta va închide aplicația Messenger pentru desktop începând cu 15 decembrie. Utilizatorii de Windows și macOS nu vor mai putea folosi aplicația și vor fi redirecționați către versiunile web de Facebook și Messenger.

Conform Mediafax, compania a confirmat decizia printr-un e-mail către Engadget, fără a oferi o explicație oficială. După data de 15 decembrie, accesul la aplicația de desktop va fi blocat, iar utilizatorii vor primi notificări în prealabil.

Pentru cei care doresc să păstreze conversațiile, Meta recomandă activarea funcției „Secure storage” și configurarea unui cod PIN. Aceasta se poate face din secțiunea Privacy & Safety din setările Messenger.

Messenger a fost lansat ca aplicație separată de Facebook în 2014, pentru a oferi o experiență de mesagerie mai concentrată. În 2023, Meta a renunțat și la planul de integrare completă între Messenger și Instagram Direct.