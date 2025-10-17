pui de urs, lovit de tren la turnu roșu. a murit pe loc

Un pui de urs a fost lovit mortal de tren, joi dimineața, la ieșire din localitatea sibiană Turnu Roșu. Animalul a murit pe loc.

Potrivit autorităților, ursul se afla pe calea ferată și a fost lovit de tren la ieșire din Turnu Roșu. Polițiștii au intervenit în zonă ca urmare a apelului la 112 al revizorul de cale ferată.

„La data de 16 octombrie, în jurul orei 9:30, polițiștii din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi Sibiu au fost sesizați prin apel 112, de către revizorul de cale ferată despre faptul că a identificat un pui de urs lovit pe calea ferată , la km 364+ 600 de metri, în afara localității Turnu Roșu. La fața locului s-au deplasat polițiști și reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare Sibiu precum și din cadrul Direcției Silvice Sibiu, care au degajat calea ferată”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

Nu este prima dată când un urs este lovit de tren în zona localității Turnu Roșu. În luna iulie, un alt urs a fost ucis de tren. (DETALII AICI)