Trei blocuri noi ar urma să se construiască în comuna Șelimbăr. Proiectul este în consultare la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Sibiu în vederea obținerii autorizației necesare demarării lucrărilor.
Unic Invest Construct SRL vrea să ridice trei blocuri, cu regimul de înălțime P+3E, pe un teren liber de construcții aflat în intravilanul comunei Șelimbăr. Imobilele, cu funcțiunea de locuințe colective, vor fi construite pe un teren în suprafață totală de 5.932,00 metri pătrați cu categoria de folosință arabil. În memoriu nu este precizată adresa exactă, dar se specifică faptul că în zonă mai există alte imobile. „Amplasamentul fiind inclus în zona de locuințe colective, în vecinătatea altor locuințe colective existente, amplasarea a patru tronsoane cu apartamente completează în mod pozitiv ansamblul existent”, se arată în memoriul de prezentare.
În zona blocurilor vor fi amenajate accese auto, dar și 114 locuri de parcare. În total este vorba despre 76 de apartamente.
Valoarea investiției este estimată la 6.900.000 lei, proiectul urmând să fie realizat în 24 luni de la data autorizării de către Primăria comunei Șelimbăr.
