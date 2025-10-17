shopping city sibiu anunță o toamnă cu târguri, ateliere și un halloween plin de aventură

Shopping City Sibiu aduce culoare, creativitate și distracție în luna octombrie, printr-o serie de evenimente dedicate întregii familii. Vizitele în centrul comercial se transformă astfel în experiențe speciale pentru toate vârstele.

În perioada 17 – 19 octombrie, galeriile fashion găzduiesc Târgul cu Cadouri de Toamnă, unde artizanii locali își vor expune creațiile unice: ornamente florale specifice sezonului, lumânări parfumate, săpunuri naturale și alte obiecte de artizanat realizate manual. Evenimentul aduce în prim-plan talentul și pasiunea meșteșugarilor sibieni, oferindu-le vizitatorilor șansa de a descoperi produse autentice, create cu grijă.

Surprizele continuă pe 25 octombrie, când Shopping City Sibiu devine scena unei aventuri tematice pentru cei mici, în cadrul evenimentului Halloween-ul Piraților. Programul va include activități interactive, personaje tematice, pictură pe față și un show de magie. Toate acestea vor transforma ziua într-o experiență memorabilă pentru fiecare membru al familiei.

De asemenea, în fiecare duminică pe tot parcursul lunii octombrie, în intervalul 17:00 – 20:00, vor continua atelierele creative cu acces gratuit, unde participanții au ocazia să descopere bucuria de a crea alături de cei dragi.

Distracția nu se oprește aici: în parcarea centrului comercial, Red Luna Park îi așteaptă pe vizitatori zilnic, între orele 10:00 și 22:00, cu o ofertă bogată de distracții pentru toate vârstele:

Roller coaster plin de adrenalină

Pistă de mașinuțe electrice

Trenulețe pentru cei mici

Tobogane și multe alte atracții

În plus, în fiecare vineri, între orele 14:00 și 16:00, toate jetoanele sunt la jumătate de preț, oferind o ocazie perfectă pentru și mai multă distracție în familie.

Prin toate aceste activități, Shopping City Sibiu continuă să fie locul unde cumpărăturile se îmbină cu momentele de relaxare și distracție

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

***

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar,Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.