Ieri, 16 octombrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 26 de ani din județul Sibiu, cercetat pentru conducere sub influența alcoolului

În seara aceleiași zile, oamenii legii au oprit pentru control o mașină condusă pe strada Cetății din municipiul Aiud. În spatele volanului se afla un tânăr în vârstă de 26 de ani, din localitatea Bazna, județul Sibiu.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 1,00 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În urma testării, bărbatul a fost transportat la spital pentru stabilirea alcoolemiei.