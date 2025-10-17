Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu avertizează cetățenii asupra unor fraude online, în cadrul cărora persoane necunoscute, pretinzând că sunt experți financiari sau consilieri bancari, încearcă să obțină date personale și informații bancare confidențiale.

Recent, mai multe persoane au sesizat polițiștii din cadrul inspectoratului despre faptul că ar fi fost contactate telefonic de o persoană necunoscută, sub pretextul că le-a fost aprobat un credit despre care nu aveau cunoștință să îl fi solicitat.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Sibiu avertizează persoanele să nu dea curs acestor apeluri, modul de operare fiind următorul: persoana este contactată telefonic de indivizi care se prezintă ca polițiști, reprezentanți ai BNR sau ai departamentului antifraudă, fiind informată că pe numele ei a fost aprobat un credit pe care nu l-a solicitat. Sub pretextul că vor „opri” sau „anula” acel credit, autorii o determină să acceseze un nou împrumut și să transfere banii într-un cont indicat de ei. În acest mod, victima este indusă în eroare și prejudiciată financiar.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Pentru a vă proteja de astfel de fraude, polițiștii vă recomandă:

1. Nu transmiteți fotografii ale actului de identitate, cardurilor bancare sau ale altor documente personale către persoane necunoscute, indiferent de motivul invocat.

2. Nu accesați linkuri primite prin SMS, e-mail sau aplicații de mesagerie de la persoane pe care nu le cunoașteți sau de la numere care pretind că aparțin unei bănci.

3. Nu instalați aplicații la cererea unor persoane necunoscute, care pretind că vă oferă suport tehnic sau financiar.

4. Verificați întotdeauna autenticitatea apelurilor primite de la presupuse instituții financiare, contactând banca direct, prin canalele oficiale.

5. Activați alertele SMS sau prin aplicația mobilă pentru toate tranzacțiile efectuate din conturile dumneavoastră.

6. Dacă observați operațiuni suspecte, blocați imediat cardul, anunțați banca și sesizați cea mai apropiată unitate de poliție.

Aveți în vedere faptul că poliția și instituțiile bancare nu solicită niciodată prin telefon date confidențiale, copii ale actelor de identitate, coduri PIN sau parole.

Dacă ați fost victima unei astfel de fraude sau ați observat tentative de înșelăciune, sesizați de îndată Poliția, apelând 112 sau adresați-vă celei mai apropiate unități de poliție.