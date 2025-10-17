La capătul unui joc spectaculos și echilibrat, ACS Mediaș a câștigat vineri seara pe ”Municipal” cu Inter, marcând golul victorios în finalul prelungirilor.

Cum era de așteptat, derby-ul Sibiului din Liga 3 dintre Inter și ACS Mediaș a avut de toate pe ”Municipal”.

Mediașul a avut prima ocazie în minutul 22 la lovitura de cap a lui Noian, dar portarul Toderean a scos peste poartă.

Același Noian a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 25, când a scăpat singur spre poarta gazdelor după o pasă decisivă de la P. Stan.

În minutul 40, medieșenii au primit penalty după ce portarul Toderean a intervenit în careu la Orlandea, la o fază la care atacantul medieșean intrase în unghi mort, fără șanse de a continua periculos faza. Căpitanul Cristi Avam a marcat din penalty și Mediașul a avut 2-0 la pauză.

Inter a atacat mai mult, dar Cișmas a tras modest din 14 metri la faza petrecută în minutul 66. Apoi, Câmpean a tras periculos, pe lângă poarta oaspeților.

Inter a relansat meciul în minutul 72, prin Mercioiu, șut bine plasat de la 16 metri. Rotar putea egala în minutul 78, după o centrare din dreapta.

Inter a beneficiat și ea un penalty în minutul 84, după o eroare a lui Noian. Mercioiu a transformat cu siguranță lovitura de pedeapsă și tabela s-a modificat pentru 2-2. Golul sibienilor a trezit însă din letargie echipa lui Cosmin Vâtcă.

În prelungiri, medieșenii au avut o ocazie imensă, Pajco a fost singur cu portarul, a lobat mingea, dar bara s-a opus golului. La ultima fază a jocului, Cr. Avram a dat lovitura cu capul, după o centrare din lovitură liberă de la 40 de metri.

Mediașul a reușit al patrulea succes consecutiv în deplasare și a urcat pe locul 3 în serie, cu 15 puncte din 9 meciuri. Inter este pe 7, cu 11 puncte din 9 jocuri.

Inter: Toderean – Onețiu (Cișmaș 15), Țipac, Ștefan, Timiș – Chirilă, Bărculeț, A. Bîrsan, Bîrză – Mercioiu, Rotar (Iaru 78). Antrenor: Călin Moldovan

ACS Mediaș 2022: Filipescu – Maxim, Avram, Stan, Frâncu – Hanzu (Roșu 52), S. Luca, Țala, Cocan (Astafei 69) – Orlandea (Gurei 69), Noian. Antrenor: Cosmin Vâtcă