Festivalul internațional de film documentar Astra Film debutează astăzi la Sibiu, cu proiecția unui documentar impresionant și cu o dezbatere DocTalk dedicată analizării fenomenului urii online.

Tema urii este prezentă și în alte producții din selecție, precum Decodând ura (r. Simon Klose), Poporul german (r. Marcin Wierzchowski) și Sub acoperire: demascând extrema dreaptă (r. Havana Marking). Gala de deschidere va avea loc astăzi, 17 octombrie 2025, de la ora 18:00, iar festivalul se va desfășura între 17 și 26 octombrie.

În selecția oficială sunt peste 70 de filme, majoritatea în premieră, cele mai multe fiind urmate de discuții la care participă realizatorii filmelor și personalități importante din România. Filmele din selecția oficială vor concura pentru mult râvnitele premii Astra Film în cinci secțiuni competiționale: România, Europa de Est, Voci Emergente, DocSchool și DocShorts.

Programul complet, bilete și informații, pe rețelele de socializare și pe site-ul festivalului: https://astrafilm.ro/program/. Festivalul va continua cu AF Online până în data de 9 noiembrie, când cele mai multe filme vor putea fi văzute online de pe întregul teritori al României.

„Sunt 30 de ani de când poveștile reale vin în fața publicului pentru a provoca întrebări, a trezi empatie și a deschide dialogul. Pentru că ceea ce se discută la Astra Film Festival ne privește foarte direct pe fiecare dintre noi”, a declarat Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival.

În deschidere. Filmul din deschiderea festivalului, „Decodând Ura” (r. Simon Klose, Danemarca – 2025), dezvăluie faptul că rețelele de socializare tolerează și uneori chiar stimulează discursul urii, pentru că acesta se dovedește adeseori foarte vandabil. Dincolo de tensiunile și tertipurile din spatele platformelor digitale, filmul spune și o poveste despre curaj, ambiție și despre puterea de a demasca răul. De aici începe discuția.

AF Junior. Sub umbrela festivalului va avea loc, într-o frumoasă tradiție, AF Junior, cel mai bun program de educație prin film documentar, cu filme selectate pentru trei categorii de vârstă (6+, 11+ și 15+), concursuri de benzi desenate (inspirate din poveștile reale de pe ecran) și un atelier de storytelling util pentru cei care doresc să facă postări interesante pe platformele de socializare. Detalii: https://astrafilm.ro/home-afjunior/.

Industry 2025. Evenimentele dedicate industriei din cadrul Astra Film Festival 2025 vor fi organizate în parteneriat cu Ex Oriente Film, un program internațional de formare. Workshopurile se concentrează pe dezvoltarea și finanțarea filmelor documentare creative. Detalii: https://astrafilm.ro/industry-2025/.

DocTalks. Prima dezbatere, Neofascism online și offline pe algoritmul urii va fi moderată chiar în deschiderea festivalului Ioana Ciurlea. Invitații ei: Emilia Șercan și Florin Negruțiu. Alte dezbateri DocTalks: Înot împotriva sistemului (moderator Cristian Leonte, invitați vicepremierul Barna Tánczos, managerul Muzeului Astra, Ciprian Ștefan, și jurnalistul Alex Dima), Când începe femicidul (moderator Paula Herlo, cu artista Erika Isac, jurnalista Ramona Ursu și Eniko Gall de la Asociația A.L.E.G.), Război, văzut in intimitatea dușmanului (moderator va fi jurnalistul Răzvan Marcu, iar invitați scriitorul Radu Vancu, expertul în strategii militare, Hari Bucur Marcu și istoricul militar Florin Șperlea), Cum ferim băieții de fenomenul Tate (moderator, Anca Suciu, cu scriitorul Ștefan Baghiu, profesoara Ionela Băluță și jurnalistul Costi Rogozanu). Totul despre DocTalks, aici: https://astrafilm.ro/doctalks/.

Fiecare film merită văzut. Sunt abordate teme importante ale societății, precum Femeie/Mamă – Cu ce preț?, #occident, o privire critică, Dictaturi, ghid de supraviețuire pentru posibilă lor revenire, Pe ambele părți ale frontului sângeros, Masculinitatea în criză, Arta ca unealtă de autoexplorare și vindecare, Neo-fascism online și offline, Cum devii adult, cum devii părinte, Când presa devine o fabrică de știri false, Viețile noastre online. Detalii despre secțiunile tematice, aici: https://astrafilm.ro/sectiuni-tematice/.

Despre Astra Film Festival. Fondat în 1993, Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa. Este inclus pe lista scurtă a European Film Academy, având dreptul de a nominaliza direct la European Film Awards. AFF, proiect cultural strategic al Ministerul Culturii, este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, este co-finanțat de Primăria Sibiu și susținut de Consiliul Județean Sibiu.

