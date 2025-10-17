Mai mulți localnici din comuna Vurpăr se plâng de faptul că mai multe străzi din localitate au devenit impracticabile din cauza noroiului. Oamenii spun că nu pot circula nici pe jos, nici cu mașina, iar situația se agravează mai ales în urma ploilor. Primăria promite intervenții temporare cu pietriș, urmând ca asfaltarea să aibă loc anul viitor.

Mai multe străzi din comuna Vurpăr au devenit impracticabile din cauza lucrărilor aflate în desfășurare, dar și a ploilor recente. Localnicii se plâng că nu își mai pot vizita părinții, de teamă să nu rămână împotmoliți în noroi.

„Străzile sunt acoperite de noroi. Unde locuiește mama mea, pe strada Vengheleu, este dezastru. Strada Lungă și strada principală sunt asfaltate, în rest toate celelalte sunt pline de noroi. În fiecare sâmbătă merg la mama mea și nu mai pot să ajung la ea, e prea mult noroi. Am 51 de ani și acele străzi nu au fost asfaltate niciodată. S-a mai pus piatră, dar a intrat în pământ. Ar trebui adus pietriș, oamenii nu mai pot ieși din case. Să se curețe trotuarele, să putem merge pe ele. Ei spun că sapă pentru rețeaua de apă, dar nu curăță în urma lor. Mamei mele îi este frică să iasă pe stradă. La iarnă va fi de groază”, a povestit un localnic.

Primarul: „Măcar să fie practicabile”

Primarul comunei Vurpăr spune că situația a fost agravată de lucrările pentru rețeaua de apă, care fac parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare. Totodată, edilul susține că lucrările sunt momentan blocate din cauza lipsei finanțării de la nivel guvernamental.

„Primăria Vurpăr a avut mai multe proiecte – rețeaua de apă, canalizare – care au afectat drumurile. Proiectul include și asfaltare, dar toate lucrările sunt momentan oprite. Guvernul a blocat orice proiect în derulare. Firma care lucrează la rețea a încercat de ieri să pună balast pe drum, dar a plouat, iar pământul a ieșit din nou la suprafață. Se încearcă remedierea drumurilor, măcar să fie practicabile. Până în ianuarie-februarie, proiectele rămân blocate. Anul acesta nu vom putea asfalta, dar sperăm ca din februarie să putem relua lucrările. Nu depinde doar de noi, banii sunt la ministere”, a declarat primarul.

Acesta face apel la răbdare din partea cetățenilor, promițând că drumurile vor fi aduse într-o stare mai bună în perioada următoare. „Noi vrem să punem o rețea nouă, dar fără să deranjăm nimic. Asta nu se poate. Drumurile se strică, dar se vor reface. Încercăm să le facem măcar circulabile. Trebuie să avem răbdare și să înțeleagă toată lumea că nu ține doar de primărie. Așteptăm cu mila”, a spus edilul.