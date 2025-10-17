trei jucători de la fc hermannstadt, asaltați de copii la o școală importantă din sibiu / foto

Trei jucători tineri de la FC Hermannstadt au fost joi în vizită la Școala Gimnazială numărul 18 din Sibiu, într-o acțiune de promovare a fotbalului sibian.

Kevin Ciubotaru, Alexandru Oroian și Dragoș Albu au socializat joi cu fanii la Școala Gimnazială numărul 18 din Municipiul Sibiu. Cei trei fotbaliști de la FC Hermannstadt au oferit sute de autografe pe carduri personalizate.

Școlarii au primit invitații și vor fi alături de echipa lui Marius Măldărășanu la următorul meci, cel de luni, cu FK Csikszereda Miercurea Ciuc, o echipă aflată într-un evident reviriment.

Meciul FC Hermannstadt – Csikszereda Miercurea Ciuc se va disputa luni, 20 octombrie, de la ora 18.00.