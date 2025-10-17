Cea de-a 32-a ediție a Astra Film Festival a debutat vineri seară, 17 octombrie 2025, cu Gala de deschidere desfășurată la Sala Thalia din Sibiu. Sala a fost plină de pasionați de film, iar atmosfera a fost întreținută de Taraful Caliu, care a deschis oficial evenimentul.

Deschiderea serii a fost marcată de prezența prezentatoarei Teodora Tompea, care l-a invitat pe scenă pe Dumitru Budrală, fondatorul și directorul festivalului. În discursul său, acesta a subliniat importanța filmului documentar în înțelegerea lumii contemporane și a încurajat publicul să se apropie de diverse comunități prin intermediul poveștilor prezentate în filme: „Deschis, cu curaj, cu înțelegere, împreună. Vă mulțumesc din suflet că sunteți alături de noi”.

Evenimentul s-a bucurat de prezența mai multor personalități locale importante. Printre aceștia s-au numărat Alexandru Chituță, fost director al Muzeului Național Brukenthal, Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, dar și consilieri locali și reprezentanți ai administrației publice, care și-au exprimat susținerea pentru eveniment.

Seara a continuat cu proiecția filmului „Hacking Hate (Decodând ura)”, regizat de Simon Klose, o producție ce abordează tema urii în mediul online. Înainte de film, a avut loc un Doctalk pe tema „Neofascism online și offline – pe algoritmul urii”, moderat de jurnaliștii Emilia Șercan și Florin Negruțiu, care au discutat despre pericolul extremismului în era digitală.

Tema urii este una centrală în cadrul acestei ediții și este explorată și în alte producții selectate în festival, precum „Poporul german” de Marcin Wierzchowski și „Sub acoperire: demascând extrema dreaptă” de Havana Marking. Aceste filme invită publicul la o reflecție profundă asupra ascensiunii ideologiilor radicale, atât în plan virtual, cât și în societate.

Festivalul se desfășoară în perioada 17 – 26 octombrie, cu peste 70 de filme în selecția oficială, majoritatea prezentate în premieră. Proiecțiile sunt urmate de discuții cu regizorii și invitați speciali, iar filmele concurează pentru premiile Astra Film în cinci secțiuni competiționale: România, Europa de Est, Voci Emergente, DocSchool și DocShorts.

După încheierea festivalului fizic, AF Online va continua până pe 9 noiembrie 2025, oferind publicului din întreaga țară acces la majoritatea filmelor, vizionabile online.

Programul complet, biletele și informațiile actualizate pot fi găsite pe site-ul oficial astrafilm.ro/program.