accident grav pe a1, la ieșirea din sibiu spre mediaș. două mașini implicate/ update

Un accident a avut loc sâmbătă diminineața, pe Autostrada A1, la ieșirea spre Mediaș. Mai multe echipaje de poliție și smurd intervin.

Update

Potrivit IPJ Sibiu, „în timp ce conducea un autoturism pe bretea, spre A1, un bărbat în vârstă de 66 de ani, din județul Mureș, din cauze care urmează a se stabili, a pierdut controlul direcției de deplasare, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism condus din sens opus de către un sibian în vârstă de 73 de ani.

În urma coliziunii a rezultat vătămarea corporală a unei minore în vârstă de 13 ani, pasageră în autoturismul condus de către bărbatul din județul Mureș, aceasta fiind transportată la spital conștientă. Traficul este în continuare blocat”, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

În accident au fost implicate patru persoane. După evaluarea medicală, trei dintre acestea au refuzat transportul la spital. O minoră în vârstă de 13 ani a suferit un traumatism cranian și este transportată la CPU Luther, conștientă, pentru investigații suplimentare.

Știre inițială

În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea- Deva intervin la un eveniment rutier în care sunt implicate două autovehicule, produs pe A1 km 247 la ieșirea spre Mediaș, pe sensul Vâlcea – Sebeș. La acest moment, traficul pe sensul de mers Vâlcea-Deva este blocat

De asemenea, ISU Sibiu intervine de urgență la ieșirea de pe A1 spre Mediaș la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD cu medic, o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ.Din primele informații în accident sunt implicate două autovehicule.Misiunea este în desfășurare, revin cu date.