accident în șura mare. două mașini s-au tamponat (update)

Polițiștii și pompierii sibieni intervin la un accident în Șura Mare. Două mașini sunt implicate în enimentul rutier.

Update

Polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident produs pe DN 14 km 8 + 486, la intrarea dinspre Mediaș către Șura Mare. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că șoferul unui autoturism, un bărbat în vârstă de 57 de ani, domiciliat în localitatea Șura Mare, pe fondul consumului de alcool, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un sibian în vârstă de 59 de ani.

În urma coliziunii, cei doi conducători auto au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ambii conducători auto au fost testați pentru consumul de alcool, rezultând o valoare de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru conducătorul auto în vârstă de 57 de ani. În continuare se circulă pe un singur sens, alternativ.

„Echipajele medicale au acordat asistență medicală pentru doi bărbați.

Echipajul SMURD a preluat un bărbat în vârstă de 59 de ani care a suferit un traumatism cranian și o contuzie lombară. Este transportat la UPU Sibiu conștient.

Cealaltă victimă, un bărbat în vârstă de 57 de ani a fost preluat de echipajul SAJ și transportat la UPU Sibiu”, a transmis Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al ISU Sibiu.

Știre inițială

În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier intervin la un eveniment rutier în care sunt implicate două autovehicule, eveniment produs pe DN14 km 8+ 486, în localitatea Șura Mare. La acest moment, traficul pe sensul de mers Mediaș- Sibiu se desfășoară pe un singur sens, alternativ. Rugăm conducătorii auto să circule cu prudență în zonă și să respecte indicațiile polițiștilor prezenți la fața locului, a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.

ISU Sibiu intervine de urgență pe DN 14 în Șura Mare la un accident rutier. La fața locului sunt mobilizate un echipaj SMURD, o autospecială de stingere și un echipaj SAJ. Din primele informații în accident sunt implicate două autovehicule.

Revenim cu detalii.