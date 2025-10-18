captură uriașă de droguri pe otopeni: avea 22 kilograme de canabis ascunse în bagaje

Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus reținerea unui cetățean albanez în vârstă de 35 de ani, acuzat de trafic internațional de droguri de risc, după ce a fost prins în flagrant pe Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni cu 22 de kilograme de canabis ascunse în bagajul de cală.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi procurat drogurile din Grecia, iar ulterior le-a introdus în România cu o cursă de linie Atena–București. Substanțele interzise erau ambalate în 49 de pungi vidate, atent disimulate printre bunurile personale.
Flagrantul a fost realizat de polițiștii de frontieră din cadrul Centrului de Supraveghere și Control al Trecerii Frontierei Aeroporturi București-Otopeni, în colaborare cu procurorii DIICOT.
După reținerea acestuia, procurorii au sesizat Tribunalul București cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.
Cercetările continuă pentru identificarea rețelei din care făcea parte bărbatul și a traseului complet al drogurilor aduse în România.
