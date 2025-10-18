Zeci de sibieni au stat la coadă, sâmbătă, pe Bulevardul Mihai Viteazu, la deschiderea noii shaormerii Băneasa. Atracția principală: shaorma gratuită pentru primii clienți.

Shaormeria Băneasa s-a deschis sâmbătă dimineața.

Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii s-au așezat la rând, nerăbdători să guste din preparatele localului nou deschis. Coada s-a întins pe trotuar, stârnind curiozitatea trecătorilor și a celor din trafic.