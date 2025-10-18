coada la shaormeria baneasa din sibiu, oameni așteptând să comande, exterior cu clădire de brick și balcone, eveniment special, distribuție de mâncare rapidă, aglomerație în zona centrală.

Zeci de sibieni au stat la coadă, sâmbătă, pe Bulevardul Mihai Viteazu, la deschiderea noii shaormerii Băneasa. Atracția principală: shaorma gratuită pentru primii clienți.

În fața noii shaormerii, deschisă pe Bulevardul Mihai Viteazu, au stat zeci de oameni în asteptarea unei porții gratis. Shaormeria Băneasa s-a deschis sâmbătă dimineața.

Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii s-au așezat la rând, nerăbdători să guste din preparatele localului nou deschis. Coada s-a întins pe trotuar, stârnind curiozitatea trecătorilor și a celor din trafic.

