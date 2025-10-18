crimă pe strada mirăslău: un sibian și-a omorât mama și a anunțat poliția

O crimă a avut loc în noapte de vineri, pe strada Mirăslău din Sibiu. Potrivit surselor Ora de Sibiu, un bărbat și-a ucis mama.

Un bărbat în vârstă de 54 de ani și-ar fi ucis mama în noaptea de vineri, 17 octombrie. Acesta ar fi sugrumat-o cu proprile mâini. Tot sibianul ar fi sunat și la poliție pentru a anunța fapta comisă.

„Se confirmă săvârșirea unui omor de către un inculpat în vârstă de 54 de ani asupra mamei sale, în vârstă de 74 de ani, cu care locuia, pe fondul consumului de alcool. A fost reținut și propus spre arestare astăzi”, a transmis pentru Ora de Sibiu, Parchetul de lângă Tribunalul Sibiu.

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, iar băiatul victimei a fost audiat. Acesta a fost arestat înn cursul zilei de sâmbătă, 18 octombrie.

Punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea unor măsuri preventive sunt acte procesuale care nu înfrâng prezumția de nevinovăție.