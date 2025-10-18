meci rocambolesc între steaua și șelimbăr. sibienii au marcat de 3 ori, dar au pierdut / video foto

CSC 1599 Șelimbăr a făcut un meci bun în deplasare, cu Steaua, a condus la pauză, dar a terminat învinsă, în etapa a 10-a din Liga 2.

Veniți după primul succes al sezonului, 5-0 cu Câmpulung Muscel, ”călăreții roșii” au evoluat cu mult curaj în Capitală, contra Stelei, una din forțele din Lig 2.

Gazdele au deschis scorul în minutul 12, când Rubio a punctat cu un șut plasat. Șelimbărul are reacție, Bucuroiu este faultat în careul gazdelor în minutul 21, se dictează penalty și Petrescu aduce egalarea.

Mai mult, în minutul 33, Bucuroiu vreau să tragă din pivotare, mingea ajunge la A. Șerban, care înscrie din 8 metri, iar șelimbărenii trec în avantaj.

Golurile continuă să curgă și Steaua egalează în minutul 36 prin Chipiriliu. Șelimbăr a intrat la pauză în avantaj, 3-2 după ce golgheterul Bucuroiu a înscris în minutul 42, cu un șut bine plasat din marginea careului mare. Din repriza secundă, la Steaua a intrat și fostul apărător al echipei șelimbărene, N. Lumbu.

Steaua a egalat imediat după pauză, în minutul 49, prin N. Popescu, fiul fostului internațional Gică Popescu.

În minutul 62, Petrișor Petrescu a reluat din 12 metri, dar mingea a lovot bara porții steliste.

Steaua a decis jocul în minutul 85, când M. Roman trimite cu capul şi a înscris pentru 4-3.

O înfrângere cu gust amar pentru ”călăreții roșii”, care puteau pleca cu minim un punct din această deplasare.

Cu 5 puncte din 10 meciuri, echipa lui Eugen Beza este penultima în Liga 2. Șelimbărenii au un singur punct în deplasare, la Dumbrăvița.

CSC Șelimbăr: Măluțan – Buzan, Wiktorski, Natea, Ivan – D. Benzar, Al. Luca, Ayine (B0boc 78), A. Șerban (Jurj 78), Petrescu – Bucuroiu (Ntim 85). Antrenor: Eugen Beza