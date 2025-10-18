păltiniș rășinari piede primele puncte din superliga sibiu. cei de la bradu le suflă ”în ceafă”

fotografie cu jucători de fotbal în acțiune pe terenul din sibiu, evidențiind competiție sportivă în oraș, echipe locale, fotbal juvenil, evenimente sportive în sibiu, sport de performanță.
Foto: Robert Bîrsan

ACS Păltiniș Rășinari a făcut primul pas greșit în actualul sezon al Superligii, remizând acasă, 3-3 cu Voința Sibiu. 

După șase victorii consecutive, echipa lui Dragoș Năstase s-a împiedicat la Rășinari de Voința, scor 3-3.  Păltiniș Rășinari rămâne însă singura echipă neînvinsă după șapte runde.

ACS Bradu a câștigat cu 1-o disputa cu FC Agnita și s-a apropiat la un singur punct de lider, demonstrând că se poate bate la titlul județean.

Revelația Interstar Sibiu continuă parcursul bun din ultimele etape, a câștigat cu 5-0 cu Arsenal și a urcat pe loc de play-off, devansând Agnita sau Voința.

CS Alma rămâne fără punct în Superliga după ce a pierdut derby-ul suferinței, 2-3 cu CS Săliște 2012.

După disputarea celor 18 etape, primele patru clasate intră în play-off cu punctajul înjumățit.

