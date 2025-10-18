păltiniș rășinari piede primele puncte din superliga sibiu. cei de la bradu le suflă ”în ceafă”

ACS Păltiniș Rășinari a făcut primul pas greșit în actualul sezon al Superligii, remizând acasă, 3-3 cu Voința Sibiu.

După șase victorii consecutive, echipa lui Dragoș Năstase s-a împiedicat la Rășinari de Voința, scor 3-3. Păltiniș Rășinari rămâne însă singura echipă neînvinsă după șapte runde.

ACS Bradu a câștigat cu 1-o disputa cu FC Agnita și s-a apropiat la un singur punct de lider, demonstrând că se poate bate la titlul județean.

Revelația Interstar Sibiu continuă parcursul bun din ultimele etape, a câștigat cu 5-0 cu Arsenal și a urcat pe loc de play-off, devansând Agnita sau Voința.

CS Alma rămâne fără punct în Superliga după ce a pierdut derby-ul suferinței, 2-3 cu CS Săliște 2012.

După disputarea celor 18 etape, primele patru clasate intră în play-off cu punctajul înjumățit.