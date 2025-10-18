Zeci de pisici își așteaptă stăpânii la evenimentul „Ziua Adopției Pisicilor PAN”, organizat sâmbătă, la Șura Culturală Gușterița din Sibiu. Până la ora 17:30, sibienii au ocazia să adopte o pisică sau să susțină de la distanță îngrijirea uneia dintre cele aflate în adăpost.

Evenimentul reunește pisici mici și mari, fiecare cu propria personalitate, disponibile pentru adopție pe bază de contract. Cei care nu pot lua o pisică acasă pot opta pentru adopția la distanță, contribuind lunar la hrana și îngrijirea unui animal din adăpost.

Printre vizitatori s-a aflat și Elena, alături de fiul său, Albert. „Băiețelul meu își dorește foarte mult o pisicuță. Cred că pe aceasta și-ar dori-o acum. Încă nu am discutat foarte, foarte bine ce și cum. În general ne plac pisicuțele. Mai avem o pisică, dar nu este aici. Este la părinții mei, este un băiețel și chiar ne dorim în viitor o pisică. Încă nu este decizia luată, dar poate ne hotărâm aici să luăm una”, a spus aceasta.

Albert, entuziasmat, spune că își dorește un prieten blănos. „Mie îmi place foarte mult culoarea negru și mi-a plăcut blănița ei, că e foarte pufoasă”, a spus acesta.

Bianca, reprezentanta Asociației PAN, a explicat cum decurge procesul de adopție și ce își propune evenimentul. „Scopul nostru este să dăm cât mai multe pisicuțe în adopție și să le găsim familii. Este simplu. Înainte de semnarea contractului, discutăm cu potențialii adoptatori: dacă au mai avut pisici, dacă mai au animale acasă, copii, căței etc. Vrem să facem un profil, ca să găsim pisicuța potrivită pentru fiecare familie. După aceea, se semnează contractul, se stabilesc detaliile și discutăm despre ce trebuie pregătit pentru animal”, a explicat aceasta.

Zeci de pisici sunt date spre adopție. „Momentan avem aproximativ 40 de pisici în adăpost, dar la eveniment au fost aduse în jur de 30. Deja am dat spre adopție 3 dintre ele, care și-au găsit o familie”, a spus tânăra.

Majoritatea pisicilor sunt puiuți, de 6, 7, 8 luni – fiindcă în primăvară asociația a preluat multe mămici cu pui. De asemenea, sunt și pisici adulte, de 2-3 ani, care își caută o familie.

Unele dintre ele au și nume. „Avem motanul Adrian, motanul Julius, o avem pe Ludovica… Le dăm nume pentru a le putea identifica, dar în special puiuților nu le impunem un nume, pentru că unii adoptatori preferă să le aleagă singuri”, a mai spus Bianca.

În cadrul evenimentului, atât cei mici, cât și cei mari se pot bucurade foarte multe workshopuri și activități, precum ateliere de sculptat dovleci sau tombolă.