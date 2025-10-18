adăpost pentru pisici cu decor halloween, petrecere tematică pentru iubitorii de animale, eveniment special cu pisici, atmosferă festivă, fotografii cu pisici și participare comunitate feline.

Zeci de pisici își așteaptă stăpânii la evenimentul „Ziua Adopției Pisicilor PAN”, organizat sâmbătă, la Șura Culturală Gușterița din Sibiu. Până la ora 17:30, sibienii au ocazia să adopte o pisică sau să susțină de la distanță îngrijirea uneia dintre cele aflate în adăpost.

Evenimentul reunește pisici mici și mari, fiecare cu propria personalitate, disponibile pentru adopție pe bază de contract. Cei care nu pot lua o pisică acasă pot opta pentru adopția la distanță, contribuind lunar la hrana și îngrijirea unui animal din adăpost.

Printre vizitatori s-a aflat și Elena, alături de fiul său, Albert. „Băiețelul meu își dorește foarte mult o pisicuță. Cred că pe aceasta și-ar dori-o acum. Încă nu am discutat foarte, foarte bine ce și cum. În general ne plac pisicuțele. Mai avem o pisică, dar nu este aici. Este la părinții mei, este un băiețel și chiar ne dorim în viitor o pisică. Încă nu este decizia luată, dar poate ne hotărâm aici să luăm una”, a spus aceasta.

adaugă o imagine cu o femeie care privește cu interes o cușcă cu mai mulți animale de companie, inclusiv pisici și porcuși de guineea, într-un mediu de interior.

Albert, entuziasmat, spune că își dorește un prieten blănos. „Mie îmi place foarte mult culoarea negru și mi-a plăcut blănița ei, că e foarte pufoasă”, a spus acesta.

+1. o femeie și un băiat adorând un pui de pisică neagră, într-un decor interior cald, cu păsări și animale de companie, evidențiind dragostea pentru animale.

Bianca, reprezentanta Asociației PAN, a explicat cum decurge procesul de adopție și ce își propune evenimentul. „Scopul nostru este să dăm cât mai multe pisicuțe în adopție și să le găsim familii. Este simplu. Înainte de semnarea contractului, discutăm cu potențialii adoptatori: dacă au mai avut pisici, dacă mai au animale acasă, copii, căței etc. Vrem să facem un profil, ca să găsim pisicuța potrivită pentru fiecare familie. După aceea, se semnează contractul, se stabilesc detaliile și discutăm despre ce trebuie pregătit pentru animal”, a explicat aceasta.

Zeci de pisici sunt date spre adopție. „Momentan avem aproximativ 40 de pisici în adăpost, dar la eveniment au fost aduse în jur de 30. Deja am dat spre adopție 3 dintre ele, care și-au găsit o familie”, a spus tânăra.

adăpt reb cu pisici în centru pentru adopție, femeie cu încântare, accent pe iubirea pentru animale, spațiu dedicat altfel, eveniment de adopție feline, atmosferă caldă, comunitate de iubitori de animale, ora de sibiu.

Majoritatea pisicilor sunt puiuți, de 6, 7, 8 luni – fiindcă în primăvară asociația a preluat multe mămici cu pui. De asemenea, sunt și pisici adulte, de 2-3 ani, care își caută o familie.

Unele dintre ele au și nume. „Avem motanul Adrian, motanul Julius, o avem pe Ludovica… Le dăm nume pentru a le putea identifica, dar în special puiuților nu le impunem un nume, pentru că unii adoptatori preferă să le aleagă singuri”, a mai spus Bianca.

pui de pisică cu culoare tigrată, ținut în brațe de o fetiță, stand într-un atelier sau adăpost de animale cu cuști pline de pisici, într-un ambiente interior luminos, cu vizibilitate către exterior.
pisică în cușcă pentru adopție, adăpostit de un vizitator la ora de sibiu, centru de îngrijire și adopție animale, ora de sibiu, feline, animale de companie, adopție animale, îngrijire animale, animal necuvântător.
o alt text only: grup de copii și adulți la eveniment de adopție feline, interacționând cu un motan, într-un mediu prietenos și plin de implicare pentru salvarea animalelor.
puțină, ca unică, imagine cu copii și adulți interacționând cu pisici într-un centru de adopție sau pet shop, înconjurată de cuști cu animale.
pisică neagră și albă în cușcă, mâncare pentru pisici și pat de așternut, adăpost pentru animale de companie, imagine cu animale de companie, ingrijire animale, ora de sibiu.
cărți handmade și accesorii artizanale pentru cadouri personalizate, creații unice și decorative, gustări pentru evenimente și suveniruri artizanale din sibiu, produse cu artă și tradiție.
paște și halloween, prăjituri de sezon decorate pentru evenimente festive, decor halloween cu figurine de dovleac, păianjen și vrăjitoare, prăjituri cu ciocolată și ingrediente speciale, atmosferă de sărbătoare, ora de sibiu, deserturi tematice halloween.

În cadrul evenimentului, atât cei mici, cât și cei mari se pot bucurade foarte multe workshopuri și activități, precum ateliere de sculptat dovleci sau tombolă.

