Un accident a avut loc duminică, pe A1, pe sensul de mers Valcea-Sebes.

Update

În timp ce conducea un autoturism pe A1, pe sensul de mers spre Sebeș, un bărbat în vârstă de 45 de ani, din județul Sibiu, din cauze care urmează a se stabili, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în parapetul care desparte cele doua sensuri de mers.

Conducatorul auto a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Traficul este în continuare restricționat, circulându-se pe o singură bandă.

Respectați indicațiile polițiștilor rutieri pentru a evita aglomerația și a circula în siguranță.

Update accident A1.

Echipajul de descarcerare a extras un bărbat de 45 de ani care era blocat în autoturism și a fost preluat de către echipajul medical.

Bărbatul a fost monitorizat,apoi transportat la UPU SIBIU pentru investigații suplimentare,el aflandu-se in stare stabilă,fără traumatisme sau leziuni.

Știre inițială



ISU Sibiu intervine de urgență pe A1 sensul de mers Vâlcea-Sebeș la un accident rutier în care este implicat un autovehicul.

La fața locului sunt mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ cu medic.

O persoană are nevoie de intervenția echipajului de descarcerare. Misiune în desfășurare.

În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Autostrăzi A1 Râmnicu Vâlcea- Deva intervin la un eveniment rutier în care este implicat un autovehicul, produs pe A1 km 268, pe sensul Vâlcea – Sebeș.

La acest moment, *traficul pe sensul de mers Vâlcea-Deva este restricționat, se circulă pe o singură bandă de circulație **

Revenim cu detalii.

Un echipaj cu medic al Serviciului de Ambulanță Sibiu a intervenit pe autostrada A1, sensul de mers spre Sebeș la un accident rutier unde un autoturism a intrat în parapet.

Intervenție în dinamică.