accident în rășinari: un copil de 8 ani, lovit de o mașină

Accident rutier duminică după-amiază în localitatea Rășinari. Un copil de 8 ani a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat din Sibiu, pe strada Hulii, în timp ce minorul ar fi pătruns brusc pe carosabil.

Potrivit IPJ Sibiu, șoferul, un bărbat de 37 de ani din municipiul Sibiu, se deplasa spre localitatea Prislop în momentul în care l-a acroșat pe copil. În urma impactului, băiatul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat rezultat negativ.

Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență, acordându-i minorului primele îngrijiri medicale. Potrivit ISU Sibiu, copilul a suferit un traumatism facial și un traumatism cranian, fiind transportat conștient la CPU Luther.

Polițiștii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale producerii accidentului.