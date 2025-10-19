accident la bradu: biciclist acroșat de o mașină / update

Un biciclist a fost lovit de o autoutilitară pe DN1, în localitatea Bradu, din județul Sibiu.



Update

Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că un biciclist, în vârstă de 67 de ani, domiciliat în localitatea Bradu, în timp ce circula pe DN 1, pe sensul de mers Brașov – Sibiu, din cauze care urmează a fi stabilit, a pătruns pe contrasens unde a intrat în coliziune frontală cu o autoutilitară, condusă de către un bărbat în vârstă de 61 de ani, domiciliat în orașul Avrig.

În urma coliziunii, biciclistul a suferit vătămări corporale grave, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea alcoolscopică a conducătorului autoutilitarei este negativă.

În continuare, traficul rutier se desfășoară alternativ. alternativ.



Știre inițială

În urma unui apel 112, polițiștii din cadrul Biroului Drumuri Naționale și Europene intervin la un eveniment rutier în care sunt implicate o autoutilitară și un biciclist, produs pe DN 1 km 289+50, la intrarea în localitatea Bradu dinspre Sibiu.

La acest moment, traficul pe sensul de mers Brașov – Sibiu este restricționat, se circulă alternativ.

Un echipaj SMURD cu medic și o ambulanță SAJ intervin pe DN 1 la intrarea în localitatea Bradu, dinspre Sibiu, pentru a acorda asistență medicală unui biciclist acroșat de un autovehicul. Biciclistul este inconștient. A fost intubat și urmează să fie transportat la UPU Sibiu.