al pacino și robert de niro apar împreună în premieră într-o campanie publicitară video

Doi dintre cei mai mari actori din istoria cinematografiei, Al Pacino și Robert De Niro, apar pentru prima dată împreună într-o campanie de modă. Brandul italian de lux Moncler a lansat proiectul intitulat „Warmer Together”, o explorare vizuală a prieteniei, încrederii și legăturilor umane — teme care îi unesc de peste cinci decenii pe cei doi artiști.

Campania este fotografiată de renumitul portretist Platon Antoniou, cunoscut profesional ca Platon, unul dintre cei mai respectați fotografi contemporani. Britanic de origine greacă, Platon este celebru pentru stilul său minimalist și intens, care scoate în evidență expresia umană în formele ei brute. A colaborat cu Time, The New Yorker și Vogue, iar printre subiecții săi se numără Barack Obama, Vladimir Putin, Serena Williams și Muhammad Ali.

Sesiunea foto pentru „Warmer Together” a avut loc la New York, într-un decor simplu, fără fundaluri sofisticate sau accesorii. Lumina difuză și compozițiile strânse creează o intimitate neobișnuită între Pacino și De Niro, doi prieteni reali care, deși au împărțit ecranul în filme precum Heat sau The Irishman, nu au mai apărut niciodată împreună într-o campanie publicitară.

Proiectul surprinde cinci teme centrale – prietenie, respect, conexiune, încredere și căldură – și aduce în prim-plan ideea că „adevărata căldură nu vine din haine, ci din interiorul oamenilor”.

Într-un interviu oferit pentru campanie, Robert De Niro spune:

„Căldura nu a fost niciodată despre exterior. A fost mereu despre ceea ce se întâmplă în interior.”

Al Pacino completează:

„Prietenia este cel mai mare lucru pe care îl poți avea. Între prieteni există o încredere firească.”

Campania include reinterpretarea unei geci-icon a brandului și lansarea unei noi piese pentru sezonul toamnă/iarnă 2025. Coloana sonoră a spotului este o versiune contemporană a piesei „Lean on Me”, interpretată de artistul Tobe Nwigwe și soția sa.