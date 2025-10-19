Satul Fântânele, sau după numele istoric Cacova Sibiului, a prins viață, duminică. odată cu organizarea primului Târg de Mere din acest an, parte a tradiționalului Târg de mere, care are loc anual în localitate. Deși merele au lipsit aproape cu desăvârșire din cauza înghețului din primăvară și a grindinei din vară, evenimentul s-a bucurat de o participare numeroasă și de o atmosferă caldă, de sărbătoare.

Zeci de localnici au ieșit în fața porților cu mese pline de bunătăți făcute în casă: plăcinte cu mere și prune, borcane cu murături, untură, dulcețuri și chiar șosete din lână tricotate manual. Fiecare stand a fost decorat cu tematică de toamnă – struguri, pere, porumbi și frunze uscate – semn că oamenii din Fântânele își păstrează viu respectul pentru tradiție.

În curtea Muzeului Etnografic ,,Dr. Ioan Stroia” Cacova, copiii s-au bucurat de ateliere de sculptat dovleci, muzică și prăjituri făcute în casă. A fost un prilej de joacă, dar și de apropiere față de obiceiurile locului.

Evenimentul a avut, mai presus de toate, rolul de a strânge comunitatea laolaltă.

„S-a transmis din generație în generație și încercăm să-l menținem an de an, chiar dacă nu e ușor. Sperăm ca și cei mai tineri să ducă tradiția mai departe. E important pentru comunitate, pentru cei care nu sunt obișnuiți cu viața la țară și cu produsele noastre. Eu sunt din Sibiel, dar am venit cu drag și aici, la târgul de la Fântânele. Săptămâna viitoare mă găsiți și la Sibiel”, a spus Ioan, unul dintre participanți.

Și vârstnicii au luat parte la sărbătoare. O bătrânică a ieșit la poartă cu șosete din lână, tricotate cu grijă și dragoste, pentru a le oferi celor care apreciază lucrul de mână.

Zeci de persoane au trecut pe la târg: copiii s-au bucurat de preparatele delicioase, iar adulții au plecat acasă cu borcane de dulceață, murături, plăcinte sau alte bunătăți locale.

Deși merele au fost puține, spiritul comunitar și dorința de a duce tradiția mai departe au fost din belșug.

Următorul Târg de Mere de la Fântânele va avea loc duminică, 26 octombrie, în zona Căminului Cultural din sat, între orele 12:00 și 16:00.