Un copil a dispărut sâmbătă într-o localitate din județul Mureș. Băiatul, în vârstă de 12 ani, a fost dat dispărut. Poliția cere ajutorul populației pentru a-l găsi.
Potrivit IPJ Mureș, sâmbătă, în jurul orei 20:00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Breaza au fost sesizați cu privire la faptul că Adrian Claudiu Czapo, în vârstă de 12 ani, din comuna Fărăgău, sat Tonciu, a plecat la aceeași dată, în jurul orei 14:00 de la domiciliu și nu a mai revenit, potrivit Mediafax.
Semnalmente sunt următoarele: înălțime 1,50 m., greutate 50 de kilograme, păr negru, ochi căprui-verzi.
La momentul plecării, acesta purta o bluză, pantaloni negri cu alb și încălțăminte roșie.
Dacă aveți date relevante care pot conduce la depistarea copilului, vă rugăm să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție sau să apelați 112, transmite IPJ.
