Campanii media online realizate de oameni simpli, investigații despre demascarea rețelelor urii, oameni îndoctrinați de gândirea rusească care decid să se desprindă de sistem, dar și povești extraordinare de viață. Așa s-ar putea descrie pe scurt cea de-a doua zi de Astra Film Festival. O zi care a avut cel puțin trei momente de vârf: DocTalk-ul zilei, „Înot împotriva sistemului”, filmul „CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?” și proiecțiile de la Astra Film Cinema și Cinema Gold („Domnul Nimeni împotriva lui Putin” a fost sold out cu o zi înainte de proiecție).

Reportajul „Înot cu obstacole”, realizat de Alex Dima, a fost prilejul unei dezbateri alerte în după-amiaza zilei de sâmbătă, 18 octombrie. Filmul marca România, te iubesc!este un material jurnalistic despre bazine olimpice lăsate în paragină, despre nevoia acută ca ele să fie consolidate și funcționale și despre cum autoritățile caută scuze și pun obstacole, iar antrenorii, părinții și sportivii sunt nevoiți să găsească singuri soluții. Printre ei, și campionul David Popovici. București, Jimbolia, Giurgiu, Nucet. Patru dintre locurile unde există bazine nefolosite, unele în stare bună, altele în stare de degradare severă, unde, după caz, nu se intervine, nu se alocă bugete, nu se iau decizii de reparații.

DocTalk-ul zilei, moderat de Cristian Leonte, i-a avut ca invitați pe jurnalistul Alex Dima, managerul Muzeului Astra, Ciprian Ștefan, și vicepremierul Barna Tanczos. Chiar înainte de discuție, Alex Dima a adus la zi situația din filmul realizat astă primăvară: „Doar la București s-a realizat un proiect, va fi un bazin acolo. Cândva. Am vorbit cu Camelia Potec. O să fie reparat cel existent. În rest, nu s-a întâmplat nimic. De aici, de la Sibiu, a plecat acel cuvânt: ghinion!”.

Întrebat de ce nu există un sistem care să funcționeze și care să nu blocheze proiectele de dezvoltare a infrastructurii sportive, vicepremierului Barna Tánczos a spus că „urmărirea proiectelor nu ajută foarte mult dacă oamenii nu fac ceva în comunitate să susțină demersurile”.

„Nu e doar despre comunitatea care îți cere să faci”, a intervenit Alex Dima, care a vorbit și despre responsabilitate și tragere la răspundere.

„Nu există cerere pentru sport. Trebuie construită și generată. Mă doare să o spun, dar 62% dintre cetățeni nu au făcut sport niciodată”, a mai spus vicepremierul, făcând o comparație cu Finlanda, unde 92% din populație face sport. „Este esențial să generăm cerere pentru sport, să putem construi infrastructură și să avem oameni care să nu o facă neapărat pentru bani. Să fie cineva ca un catalizator”, a adăugat el.

La rândul lui, managerul Muzeului Astra, Ciprian Ștefan, vede aceleași probleme și nevoi și în zona de cultură. Soluția lui: să te implici activ, să nu stai deoparte și să te întrebi mereu cum poți ca dintr-un proiect să dai viață unui alt proiect: „Eu cobor la firul ierbii și sunt cu oamenii. Trebuie să fii lângă comunitate, să lucrezi împreună”, a spus el, adăugând că esențială este echipa, continuitatea.

Alex Dima a fost cel care a adus totuși o notă de optimism discuției, la care au participat și oameni din public. El a vorbit despre persoanele care își fac treaba, împing țara asta înainte și o fac să funcționeze. „Ei sunt statul paralel pe care îl căutam de ceva vreme”, a spus jurnalistul.

Discuția a fost transmisă live YouTube și pe Facebook (o puteți vedea aici: https://youtube.com/live/kZPSNwns9UU?feature=share), așa cum vor fi și cele din zilele următoare.

Caliu, „un patrimoniu care trebuie păstrat cu orice preț”

Filmul „CALIU: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?” a fost un alt moment apreciat de spectatorii AFF2025, care au vrut să afle mai multe despre legendarul lăutar Gheorghe „Caliu” Anghel, supranumit „Regele Viorii”, care trăiește între amintirile unei glorii internaționale și realitatea unei lupte continue pentru recunoaștere în prezent. Povestea lui Caliu culminează cu prezența inedită a lui Johnny Depp, într-un moment în care muzica întâlnește cinemaul într-un mod neașteptat.

Publicul s-a distrat, a râs mult și a participat cu mult interes la discuția de după film, moderată de Teodora Minea. Regizoarea Simona Constantin a povestit că, pentru ea, totul a început în timpul facultății, în anul 2015, când a început să studieze muzica lăutărească și i-a venit ideea să facă un film documentar, dar nu avea un personaj central. Până în ziua în care l-a întâlnit pe Caliu și și-a zis: „Acesta este personajul!”. La rândul lui, managerul Michel Winter a arătat că artistul Caliu este „un patrimoniu care trebuie păstrat cu orice preț”.

Ce vedem azi la Astra Film Festival

Filmul Anatomia Unor Delicte Obișnuite (r.Adina Sădeanu, România – 2025), care concurează în secțiunea competițională România, explorează cutremurător realități pe care societatea preferă să le ignore: patru femei din România și Belgia își povestesc experiențele de hărțuire, între violență digitală și abuz sexual, și arată cum lipsa de reacție a autorităților și indiferența colectivă transformă trauma personală într-o traumă socială.

DocTalk-ul de duminică, „Când începe femicidul”. După film, o sesiune Q&A la care va participa regizoarea filmului, Adina Sădeanu, după care va urma DocTalk-ul zilei, Când începe femicidul (care va fi transmis live pe canalul YouTube și pe pagina de Facebook a festivalului). Dezbaterea, moderată de Paula Herlo (invitați: Erika Isac, Ramona Ursu și Eniko Gall), își propune să formuleze posibile răspunsuri la întrebări precum: Din ce moment agresiunea și hărțuirea verbală — inclusiv violența digitală — trebuie considerate factori de risc real care pot conduce la femicid? Cum pot fi prevenite și stopate agresiunea și hărțuirea din spațiul public online prin reglementări instituționale și juridice eficiente?

11:00 (Astra Film Cinema) – Sub steaguri, sub soare (r. Juanjo Pereira, Paraguay – 2025), un film despre cazul Paraguayului care a cunoscut cea mai lungă și cea mai puțin cunoscută dictatură din istoria recentă, a lui Alfredo Stroessner.

13:00 (Astra Film Cinema) – Cioburile (r. Masha Chernaya, Georgia – 2024), un film profund personal, care arată schimbările prin care trece o artistă după invadarea țării ei de către armata rusă.

15:00 (Astra Film Cinema) – Spre Vest, în Zapata (r. David Bim / Cuba / 2025), un film din care aflăm cum poți trăi și acoperi nevoile materiale ale familiei, într-un sat din America Centrală, practicând meseria tradițională de vânător de crocodili cu mâna goală.

15:00 (Astra Film Cinema) – Spre Vest, în Zapata (r. David Bim / Cuba / 2025), un film din care aflăm cum poți trăi și acoperi nevoile materiale ale familiei, într-un sat din America Centrală, practicând meseria tradițională de vânător de crocodili cu mâna goală.

16:00 (CineGold) – Am scris întâmplător o carte (r. Nóra Lakos, Ungaria – 2024), film de familie care spune povestea unei adolescente care vrea să devină scriitoare, încercând totodată să învețe despre sine și despre memoria mamei sale.

18:30 (CineGold) – Viitor Luminos (r. Andra MacMasters / România / 2024) ne introduce în atmosfera Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților din 1989, văzut din prezent, prin lentila arhivei.

19:00 (Astra Film Cinema) – Joaca de-a pețitul (r. Violet Du Feng, SUA – 2025), despre o tabără în care tinerii din China sunt învățați cum să le facă curte femeilor.

19:30 (Sala Thalia) – Contract de 9 luni (r. Ketevan Vashagashvili / Georgia / 2025), despre o femeie din Georgia care devine mamă surogat care, după cinci nașteri succesive, se trezește captivă într-un cerc vicios și realizează că deciziile ei pot avea consecințe dramatice.

