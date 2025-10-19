fake news cu o bătrână „arestată” de poliție. mai: „borcanele cu gem fac rating”

Ministerul Afacerilor Interne avertizează românii să nu se lase păcăliți de o nouă știre falsă care circulă masiv online, în care apare o imagine trucată cu o bătrână „arestată” de Poliție. Reprezentanții MAI spun că postarea virală este o manipulare realizată cu ajutorul inteligenței artificiale și atrag atenția că astfel de materiale pot deveni periculoase dacă sunt distribuite fără verificare.

„Clipurile create cu inteligență artificială pot fi amuzante… dar devin periculoase atunci când manipulează adevărul. Trăim într-o lume în care realul și falsul se pot confunda ușor. Protejați-vă de dezinformare: verificați sursa înainte de a distribui, fiți atenți la detalii care nu par naturale, urmăriți canalele oficiale pentru informații sigure”, transmit autoritățile.

Avertismentul este însoțit de imaginea falsificată și a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

Reprezentanții MAI au adăugat, într-un ton ironic, că și polițiștii au bunici și știu ce înseamnă tradițiile românești, însă adevărul nu trebuie „îndulcit” cu trucaje digitale:

„Știm că, în această perioadă, borcanele cu gem fac rating — dar să știți că și noi, cei care lucrăm în structurile MAI, avem bunici și ne amintim cu drag gustul acela simplu și adevărat al copilăriei. Adevărul nu are nevoie de filtre. Nici de deepfake-uri. Doar de oameni care aleg să creadă cu mintea și cu inima.”

Ministerul le recomandă românilor să fie extrem de atenți la sursele informațiilor, să verifice autenticitatea imaginilor și să nu distribuie conținuturi neverificate.