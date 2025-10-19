FC Hermannstadt țintește victoria în jocul de luni, ora 18.00, de pe Municipal, cu Csikszereda Miercurea Ciuc, contând pentru etapa a 13-a a Superligii.

Sibienii sunt pe locul 13, cu 10 puncte, iar Csikszereda Miercurea Ciuc este pe 15, cu 9 puncte. Ciucanii au un reviriment notabil în ultima perioadă, având o serie pozitivă de șase meciuri fără eșec. Echipa lui Marius Măldărășanu a pierdut ultimele două jocuri pe teren propriu și caută reabilitarea luni, cu Csikszereda.

Tehnicianul sibienilor, Marius Măldărășanu le cere jucătorior săi să își asume mai multe acțiuni individuale în preajma careului advers.

”Miercurea Ciuc este o echipă în formă, vine după șase meciuri fără înfrângere. Este o echipă foarte bine organizată, care aglomerează foarte mult zona centrală a terenului, nu prea dă spațiu adversarului. Noi trebuie să ne mișcăm foarte mult, trebuie să avem o circulație mai rapidă a mingii, pentru că suferim în anumite momente, suntem prea previzibili. În treimea adversă trebuie să luăm decizii corecte, să ne asumăm acțiuni individuale sau combinații care pot destabiliza acest bloc al lor foarte compact.”

Pe lângă absenții din ultimele jocuri, Karo și Balaure, Stoica este și el indisponibil, iar staff-ul tehnic cere jucătorilor care vor intra să dea totul. ”Știm absența lui Balaure, iar Karo în continuare este incert, probabil săptămâna viitoare va intra în normal. A apărut și o problemă la inghinali la Stoica, căpitanul nostru, dar asta este, trebuie să ne focusăm pe alți jucători și cei care îi vor înlocui trebuie să o facă mult mai bine” a susținut antrenorul lui FC Hermannstadt.

„Buba noastră sunt golurile primite”

O problemă este însă și faza defensivă, tehnicianul spunând că se încasează goluri în urma erorilor, care afectează moralul echipei. Astfel, Măldărășanu își propune ca echipa sa să nu încaseze gol la meciul cu ciucanii.

”Până la urmă buba noastră sunt golurile primite, chiar dacă nu am nici marcat foarte multe goluri, însă una este să alergi după golul victoriei și alta este să alergi după golul egalării. Trebuie să fim mult mai concentrați, pentru că greșelile pe care le-am făcut s-au văzut pe tabelă. Puținele greșeli pe care le facem totuși apar, asta înseamnă goluri pentru adversari, înseamnă să-ți pierzi încrederea și să alergi după un eventual golul egalizator. Spun asta pentru că concluzia după meciul de la CFR cam asta a fost. Au fost faze în care le-am apreciat bine și același gen de faze pe care le-am apreciat greșit, asta arată lipsa de concentrare. Este clar că știm ce avem de făcut, dar nu facem ce trebuie în permanență. E o problemă la concentrare, 90 și ceva de minute asta trebuie să faci, mai ales ca apărător, însă, când iei gol, nu numai apărarea este de vină, ci tot blocul, pentru că apărarea începe cu atacanții noștri. Aici am suferit și anul trecut, suferim în continuare, chiar dacă jucăm în doi sau trei fundași centrali și atunci trebuie să fim mult mai simpliști în anumite momente, să nu mai dăm șanse adversarilor. De marcat, vom marca, pentru mine e foarte important să nu primim gol” a anunțat Măldărășanu.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Căbuz – Căpușă, Selimovic, Bejan – Antwi, Albu, Ivanov, Jair (Kujabi), Ciubotaru – Neguț, Gjorgjievski.