Unul dintre cele mai mari muzee ale lumii, Luvrul din Paris, a fost scena unui jaf de proporții în dimineața zilei de 19 octombrie 2025. Potrivit publicațiilor Le Monde și The Guardian, un grup de hoți profesioniști a reușit să pătrundă în clădire și să sustragă mai multe bijuterii istorice din Galeria Apollon, una dintre cele mai vizitate secțiuni ale muzeului.

Cum s-a desfășurat jaful

Incidentul a avut loc în jurul orei 9:30, înainte de deschiderea muzeului pentru public. Potrivit anchetatorilor citați de Reuters, suspecții — trei sau patru persoane — au folosit o macara auto pentru a ajunge la o fereastră laterală, au forțat accesul, au luat apoi un lift de marfă și au acționat rapid, în mai puțin de șapte minute.

Cu ajutorul unor scule de tăiere industriale, au spart două vitrine blindate și au furat cel puțin nouă piese aparținând fostelor colecții regale ale Franței. Printre acestea se numără o un colier și o broșă care ar fi aparținut împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea.

Unul dintre obiecte — o coroană imperială — a fost găsit ulterior deteriorat, la câteva străzi de muzeu, potrivit Zinfos 974.

Obiecte cu valoare istorică

Bijuteriile furate nu au doar valoare materială, ci și o încărcătură istorică unică. Ministrul francez al Culturii a declarat că piesele sustrase reprezintă „parte din sufletul patrimoniului național francez”. Acestea făceau parte dintr-o colecție inaugurată în secolul al XIX-lea și erau considerate inestimabile.

Muzeul a fost închis imediat după incident, vizitatorii fiind evacuați, iar personalul pus în siguranță. Instituția va rămâne parțial închisă până la finalizarea anchetei.

Ipotezele poliției

Procuratura din Paris a deschis o anchetă pentru „furt în bandă organizată” și „asociere de răufăcători”, coordonată de Brigada de Reprimare a Banditismului (BRB) și de Oficiul Central de Luptă împotriva Traficului de Bunuri Culturale (OCBC).

Camerele de supraveghere surprind o operațiune de înaltă precizie, executată de persoane care cunoșteau arhitectura muzeului și orarul de securitate. Surse citate de presa internațională afirmă că suspecții ar fi efectuat „recunoașteri detaliate” cu săptămâni înainte de atac.

Paralele cu ficțiunea: „The Thomas Crown Affair”

Evenimentul amintește inevitabil de filmul clasic „The Thomas Crown Affair” (1968, reluat în 1999), în care un bogat om de afaceri organizează un jaf elaborat într-un muzeu, fără scop financiar direct, ci ca o demonstrație de inteligență și control.

Asemănarea cu incidentul real de la Luvru constă în planificarea meticuloasă și eleganța operațiunii. Totuși, diferențele sunt esențiale: în film, furtul este un act solitar și estetic; în Parisul anului 2025, este un act de crimă organizată, motivat economic și executat cu tehnică modernă.

Ambele cazuri, real și fictiv, pun însă aceeași întrebare: cât de protejată este arta în fața ingeniozității umane?

„Ficțiunea l-a transformat pe hoțul de artă într-un simbol al rafinamentului. Realitatea îl readuce în zona rece a infracțiunii calculate.”

Guvernul francez a anunțat o revizuire completă a sistemelor de securitate din muzeele naționale. Ministrul de Interne Gérald Darmanin a ordonat consolidarea patrulelor și instalarea de noi dispozitive anti-intruziune.

RFI France notează că Luvrul se confrunta deja cu probleme de infrastructură și lipsă de personal, iar jaful actual ar putea grăbi un plan de modernizare a securității muzeelor.