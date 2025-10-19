măldărășanu, supărat pe un jucător de la fc hermannstadt. ”nu ai voie sa faci asta” / video

Antrenorul lui FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a fost total nemulțumit de eroarea defensivă a lui Jair din jocul de la CFR Cluj. Brazilianul a pierdut mingea la 25 de metri de propria poartă, fază care a dus la golul egalării reușit de L. Munteanu.

Gafa lui Jair din meciul cu CFR Cluj, când a încercat să dribleze la doar 25 de metri de propria poartă și a pierdut balonul l-ar putea costa postul de titular pentru jocul de luni, cu Miercurea Ciuc. Antrenorul Marius Măldărășanu le-a explicat jucătorilor erorile făcute la analiza jocului de la Cluj, 1-2 cu CFR, după ce sibienii au deschis scorul.

”A trecut, am analizat, sunt niște principii pe care noi le avem vizavi de jucătorii din zona centrală. Nu ai voie să te întorci când ești cu spatele la poarta adversă, dacă nu ești informat. Exemplul meu tot timpul este Messi, asta le spun de câte ori se informează Messi se informează să vadă unde adversar, unde să-și facă preluarea. Într-adevăr, este o greșeală a lui Jair, dar la fel de adevărat este că o altă eroare a apărut la golul al doilea, când de data aia Dragoș nu pleacă cu adversarul pe care îl vede. Adică sunt niște lucruri pe care le lucrăm, pe care le cerem, dar câteodată le facem bine, le interpretăm bine, câteodată nu le interpretăm așa cum trebuie și asta denotă o lipsă de concentrare” a declarat Marius Măldărășanu, tehnicianul lui FC Hermannstadt.

Antrenorul principal al echipei de pe malul Cibinului așteaptă o serie pozitivă pentru sibieni, care ar putea începe luni, odată cu meciul cu Miercurea Ciuc.

”A fost o analiză, am trecut peste, băieții trebuie să aibă încredere în continuare, pentru că încă nu vine seria pe care o tot așteptăm pozitivă, dar numai noi putem scoate echipa din impas. Suntem cam aceiași ca anul trecut, avem jucători calitate, avem momentele noastre de joc bun, care trebuie să fructificăm situațiile pe care le avem. Și, bineînțeles, în momentele în care suferim, trebuie să fim mult mai mai simpliști din punct de vedere defensiv” a mai spus Marius Măldărășanu.