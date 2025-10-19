Senatoarea sibiană Ruxandra Cibu-Deaconu (USR) trage un semnal de alarmă cu privire la pericolul consumului de droguri și alcool în rândul adolescenților și spune că soluțiile trebuie să vină din comunitate, prin acțiuni concrete, nu doar prin lozinci și campanii teoretice.

„Vreau să facem tot ce putem pentru a-i ține pe adolescenți departe de droguri și de alcool. Și vreau să facem asta cu alternative reale, nu cu șabloane și lozinci”, a declarat senatoarea.

Ruxandra Cibu-Deaconu s-a întâlnit la Mediaș cu părinți, profesori, reprezentanți ai Poliției, ai Inspectoratului Școlar și psihologi, pentru a discuta despre riscurile la care sunt expuși tinerii și despre lipsa unor opțiuni sigure de petrecere a timpului liber.

„Ei au nevoie să facă sport, muzică, să picteze, să socializeze, să-și urmeze pasiunile sau pur și simplu să se distreze împreună, iar noi trebuie să le oferim oportunități pentru ca toate lucrurile astea să se petreacă în siguranță”, a spus senatoarea USR Sibiu.

Cibu-Deaconu consideră că tinerii nu pot fi protejați doar prin interdicții, ci prin oferirea unor alternative reale.

„Avem obligația de a le oferi alternative sănătoase pentru petrecerea timpului liber. Altfel, îi vom pierde în fața tentațiilor străzii – și nu din vina lor, ci din lipsa de opțiuni pe care le au din partea noastră”, a adăugat aceasta.

Centre pentru tineri, soluția propusă

Senatoarea USR Sibiu spune că vrea să fie înființate centre pentru tineri în care aceștia să se poată exprima liber și creativ:

„Vrem să creăm astfel de centre dedicate tinerilor, în care să se distreze împreună, să-și dezvolte aptitudinile sportive, artistice, hobby-urile, să danseze, să se joace, să asculte muzică”, a explicat Cibu-Deaconu.

La întâlnirea de la Mediaș, parlamentara le-a prezentat părinților și profesorilor noile ghiduri ale Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor, documente menite să-i ajute să identifice mai ușor comportamentele de risc și să sprijine adolescenții care au nevoie de ajutor.

„Este important în acest punct să știm că facem pași vizibili și că există interes din partea părinților. Sunt sigură că vom reuși și vom vedea rezultate în timp”, a spus Ruxandra Cibu-Deaconu.

Senatoarea a subliniat că modelul trebuie preluat din țările care au demonstrat că prevenția prin implicare funcționează:

„Nu reinventăm roata, ci ne uităm la exemplele altor țări care au înregistrat progrese remarcabile”, a mai precizat ea.